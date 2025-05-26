https://ria.ru/20250526/ukraina-2019166098.html

В Полтавской области семь человек напали на сотрудников военкомата

В Полтавской области семь человек напали на сотрудников военкомата - РИА Новости, 26.05.2025

В Полтавской области семь человек напали на сотрудников военкомата

Семь человек напали на сотрудников военкомата в городе Кременчуг Полтавской области Украины, двое из них уже задержаны, сообщили в понедельник в Полтавском... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:43:00+03:00

2025-05-26T17:43:00+03:00

2025-05-26T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Семь человек напали на сотрудников военкомата в городе Кременчуг Полтавской области Украины, двое из них уже задержаны, сообщили в понедельник в Полтавском областном военкомате. "В Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) группа из семи человек осуществила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facеbook*. В военкомате уточнили, что нападение произошло в воскресенье. Двое подозреваемых в его совершении уже задержаны. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250526/vinnitsa-2019053262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, кременчуг, харьков, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины