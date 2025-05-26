В Полтавской области семь человек напали на сотрудников военкомата
В Кременчуге семь человек напали на сотрудников военкомата
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Семь человек напали на сотрудников военкомата в городе Кременчуг Полтавской области Украины, двое из них уже задержаны, сообщили в понедельник в Полтавском областном военкомате.
"В Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК (территориальном центре комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) группа из семи человек осуществила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facеbook*.
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В военкомате уточнили, что нападение произошло в воскресенье. Двое подозреваемых в его совершении уже задержаны.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.