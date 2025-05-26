https://ria.ru/20250526/ukraina-2019148716.html

В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ

В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025

В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ

Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:48:00+03:00

2025-05-26T16:48:00+03:00

2025-05-26T16:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении полиции. "В полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК (военкомата – ред.) мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу", наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017734500.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html

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в мире, здоровье - общество, украина, харьков, черниговская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины