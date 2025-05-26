https://ria.ru/20250526/ukraina-2019148716.html
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ
Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
харьков
черниговская область
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении полиции. "В полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК (военкомата – ред.) мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу", наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017734500.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html
украина
харьков
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, харьков, черниговская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Украина, Харьков, Черниговская область, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ
В Черниговской области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении полиции.
"В полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК (военкомата – ред.) мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу", наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.