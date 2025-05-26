Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019148716.html
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ
Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:48:00+03:00
2025-05-26T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
харьков
черниговская область
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_0:28:1635:948_1920x0_80_0_0_a0c2e80b51f8f26231992476bcdea22e.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении полиции. "В полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК (военкомата – ред.) мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу", наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017734500.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html
украина
харьков
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006953589_167:0:1468:976_1920x0_80_0_0_7ada0c766db75fddee04332d48d8c7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, украина, харьков, черниговская область, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Украина, Харьков, Черниговская область, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области мужчина напал с ножом на военного ВСУ

В Черниговской области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Привезенный в военкомат для проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего в Черниговской области на Украине, сообщили в областном управлении полиции.
"В полицию поступило сообщение о том, что в помещении Прилуцкого ТЦК (военкомата – ред.) мужчина, доставленный для проверки документов, совершил нападение на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья. Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и задержали злоумышленника", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного управления полиции.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Начальника ТЦК в Харькове отстранили от обязанностей после гибели мужчины
18 мая, 23:27
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу", наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, в конце апреля полиция Харьковской области сообщила, что мужчина угрожал ножом сотруднику военкомата в Харькове при попытке его мобилизовать. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ
12 мая, 07:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоУкраинаХарьковЧерниговская областьДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала