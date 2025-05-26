На Украине начали проверку УПЦ на связь с РПЦ
Глава госслужбы Украины Еленский заявил о начале проверки УПЦ на связь с РПЦ
Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о начале проверки канонической Украинской православной церкви на возможную связь с Русской православной церковью, если ее найдут, УПЦ могут запретить в стране.
"Наша служба начала исследование на наличие или отсутствие аффилированности с запрещенной в Украине религиозной организацией, то есть с РПЦ. Начальник отдела по делам религий подал мне служебную записку, в которой говорится, что у него есть основания полагать, что УПЦ, представленная своим центром - Киевской митрополией, аффилирована с Русской Православной Церковью… Поэтому я издал приказ о том, что мы начинаем исследование о наличии или отсутствии аффилированности Киевской митрополии с запрещенной церковью, то есть РПЦ", – приводит слова Еленского украинский Союз православных журналистов.
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По его словам, если будет найдет хоть один признак связи с РПЦ, УПЦ должна быть запрещена на Украине через суд.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.