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Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ
Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025
Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ
ВСУ подвергали пыткам ополченцев, морили голодом, рассказала РИА Новости донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева, которая провела в украинском РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:21:00+03:00
2025-05-26T16:21:00+03:00
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. ВСУ подвергали пыткам ополченцев, морили голодом, рассказала РИА Новости донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева, которая провела в украинском плену более полугода. "Мы были голодные, нас не кормили, нас пытали. Но для них (ВСУ - ред.) это нормально... Два месяца мне давали ленинградскую норму хлеба, всего 150 граммов хлеба (еды за весь день – ред.)... Вышла я, слегка пошатываясь, с минус 25 килограммами веса", - рассказала участница ополчения. Журавлева в 2017 году около семи месяцев провела в плену ВСУ, где ее пытались сломить психологически, избивая и моря голодом, освободилась благодаря обмену - с помощью Красного Креста. Собеседница также поведала, что с последствиями пребывания в плену справилась самостоятельно, помогли занятия профессиональной живописью. Сейчас выставки донецкой художницы проходят в ряде городов России.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, красный крест
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Красный Крест
Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ
Художница Журавлева: ВСУ подвергали пыткам ополченцев ДНР, морили голодом