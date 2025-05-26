https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140614.html

Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ

Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ - РИА Новости, 26.05.2025

Участница ополчения на Донбассе рассказала о пытках ВСУ

ВСУ подвергали пыткам ополченцев, морили голодом, рассказала РИА Новости донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева, которая провела в украинском РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:21:00+03:00

2025-05-26T16:21:00+03:00

2025-05-26T16:21:00+03:00

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. ВСУ подвергали пыткам ополченцев, морили голодом, рассказала РИА Новости донецкая художница и участница ополчения Галина Журавлева, которая провела в украинском плену более полугода. "Мы были голодные, нас не кормили, нас пытали. Но для них (ВСУ - ред.) это нормально... Два месяца мне давали ленинградскую норму хлеба, всего 150 граммов хлеба (еды за весь день – ред.)... Вышла я, слегка пошатываясь, с минус 25 килограммами веса", - рассказала участница ополчения. Журавлева в 2017 году около семи месяцев провела в плену ВСУ, где ее пытались сломить психологически, избивая и моря голодом, освободилась благодаря обмену - с помощью Красного Креста. Собеседница также поведала, что с последствиями пребывания в плену справилась самостоятельно, помогли занятия профессиональной живописью. Сейчас выставки донецкой художницы проходят в ряде городов России.

https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, красный крест