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"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:19:00+03:00
2025-05-26T16:19:00+03:00
2025-05-26T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Похоже, что российские авиаудары на выходных стали настоящей катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Мы приближаемся к точке, где боевые действия на Украине могут принять только две формы: 1. Крах ВСУ. 2. Атака НАТО под чужим флагом, чтобы полностью втянуть альянс в конфликт", — говорится в публикации.По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html
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в мире, украина, туомас малинен, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Туомас Малинен, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Профессор Малинен допустил крах ВСУ либо атаку НАТО под чужим флагом