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"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140115.html
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:19:00+03:00
2025-05-26T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
туомас малинен
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Похоже, что российские авиаудары на выходных стали настоящей катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Мы приближаемся к точке, где боевые действия на Украине могут принять только две формы: 1. Крах ВСУ. 2. Атака НАТО под чужим флагом, чтобы полностью втянуть альянс в конфликт", — говорится в публикации.По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html
https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html
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в мире, украина, туомас малинен, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Туомас Малинен, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Профессор Малинен допустил крах ВСУ либо атаку НАТО под чужим флагом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Похоже, что российские авиаудары на выходных стали настоящей катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Мы приближаемся к точке, где боевые действия на Украине могут принять только две формы: 1. Крах ВСУ. 2. Атака НАТО под чужим флагом, чтобы полностью втянуть альянс в конфликт", — говорится в публикации.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины
Вчера, 14:33
По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТуомас МалиненВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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