https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140115.html

"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 26.05.2025

"Настоящая катастрофа". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:19:00+03:00

2025-05-26T16:19:00+03:00

2025-05-26T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Развитие событий в конфликте на Украине может пойти по двум сценариям, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Похоже, что российские авиаудары на выходных стали настоящей катастрофой для украинской противовоздушной обороны. Мы приближаемся к точке, где боевые действия на Украине могут принять только две формы: 1. Крах ВСУ. 2. Атака НАТО под чужим флагом, чтобы полностью втянуть альянс в конфликт", — говорится в публикации.По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html

https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html

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в мире, украина, туомас малинен, вооруженные силы украины, нато