https://ria.ru/20250526/ukraina-2019116271.html
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:00:00+03:00
2025-05-26T15:00:00+03:00
2025-05-26T15:14:00+03:00
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции."Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - сообщил собеседник агентства в ответ на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, был ли переговорный процесс на повестке.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, Россия, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине на встрече в Москве