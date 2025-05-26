https://ria.ru/20250526/ukraina-2019116271.html

Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине

Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:00:00+03:00

2025-05-26T15:00:00+03:00

2025-05-26T15:14:00+03:00

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции."Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - сообщил собеседник агентства в ответ на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, был ли переговорный процесс на повестке.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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москва

анкара (провинция)

россия

турция

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