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Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 26.05.2025 (обновлено: 15:14 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019116271.html
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:00:00+03:00
2025-05-26T15:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
москва
анкара (провинция)
хакан фидан
владимир путин
владимир мединский
россия
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции."Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - сообщил собеседник агентства в ответ на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, был ли переговорный процесс на повестке.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
украина
москва
анкара (провинция)
россия
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украина, москва, анкара (провинция), хакан фидан, владимир путин, владимир мединский, россия, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, Россия, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине

Фидан и Мединский обсудили переговоры по Украине на встрече в Москве

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииПомощник президента России Владимир Мединский и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Помощник президента России Владимир Мединский и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Помощник президента России Владимир Мединский и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан и помощник президента РФ Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции.
"Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - сообщил собеседник агентства в ответ на уточняющий вопрос корреспондента РИА Новости о том, был ли переговорный процесс на повестке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваАнкара (провинция)Хакан ФиданВладимир ПутинВладимир МединскийРоссияТурцияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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