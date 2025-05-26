https://ria.ru/20250526/ukraina-2019113725.html

Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву

Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 26.05.2025

Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву

Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:53:00+03:00

2025-05-26T14:53:00+03:00

2025-05-26T14:53:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам. По его словам, киевский режим убивал жителей Донбасса до тех пор, пока Россия не пришла, чтобы защитить их. "И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей", - сказал Франк. Он выразил мнение, что Франция "должна прекратить помогать украинцам оружием". По его словам, французские СМИ транслируют исключительно антироссийскую повестку из-за всестороннего контроля властей над работой медиа в стране. В свою очередь, сами же французы, не понимая специфики конфликта, опираются лишь на информацию от государства, указал он. Как отметил журналист, из-за такой политики властей, во всех бедах во Франции принято винить Россию. Он подчеркнул, что решил посетить Донбасс именно для того, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать о другой точке зрения на конфликт.

https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html

https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

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в мире, франция, россия, донбасс