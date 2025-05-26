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Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019113725.html
Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву
Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву
Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:53:00+03:00
2025-05-26T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам. По его словам, киевский режим убивал жителей Донбасса до тех пор, пока Россия не пришла, чтобы защитить их. "И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей", - сказал Франк. Он выразил мнение, что Франция "должна прекратить помогать украинцам оружием". По его словам, французские СМИ транслируют исключительно антироссийскую повестку из-за всестороннего контроля властей над работой медиа в стране. В свою очередь, сами же французы, не понимая специфики конфликта, опираются лишь на информацию от государства, указал он. Как отметил журналист, из-за такой политики властей, во всех бедах во Франции принято винить Россию. Он подчеркнул, что решил посетить Донбасс именно для того, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать о другой точке зрения на конфликт.
https://ria.ru/20250316/ssha-2005347390.html
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
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в мире, франция, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Донбасс
Французский журналист призвал прекратить поставлять оружие Киеву

Журналист Пенгам призвал Францию прекратить поставлять оружие Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Франция должна прекратить поставлять вооружения Киеву, заявил РИА Новости французский журналист, основатель портала Geopolitique Profonde Франк Пенгам.
По его словам, киевский режим убивал жителей Донбасса до тех пор, пока Россия не пришла, чтобы защитить их.
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"И об этом очень важно говорить. Вот почему Россия пришла - защитить людей", - сказал Франк.
Он выразил мнение, что Франция "должна прекратить помогать украинцам оружием".
По его словам, французские СМИ транслируют исключительно антироссийскую повестку из-за всестороннего контроля властей над работой медиа в стране. В свою очередь, сами же французы, не понимая специфики конфликта, опираются лишь на информацию от государства, указал он.
Как отметил журналист, из-за такой политики властей, во всех бедах во Франции принято винить Россию.
Он подчеркнул, что решил посетить Донбасс именно для того, чтобы увидеть все своими глазами и рассказать о другой точке зрения на конфликт.
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