https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108804.html

Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях

Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях - РИА Новости, 26.05.2025

Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях

Учебные полевые лагеря ВСУ, в которые привозили мобилизованных для прохождения обучения, были заминированы по периметру во избежание дезертирства, рассказали... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:36:00+03:00

2025-05-26T14:36:00+03:00

2025-05-26T14:38:00+03:00

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КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Учебные полевые лагеря ВСУ, в которые привозили мобилизованных для прохождения обучения, были заминированы по периметру во избежание дезертирства, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. "Нас было 5 батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: "Будете бежать - будете взрываться". То есть, чтобы не сбежали из учебки. Пересчет тоже каждый час, полтора, два. Строились - пересчитывали. Выйти нельзя было. Мобильный телефон выдавали на 15, 20, 25 минут, чтобы позвонить домой и сказать, что я жив, здоров", - рассказал один пленный украинский военнослужащий об учебке. По словам одного из пленных, тех, кому удавалось сбежать, ловили сотрудники военной полиции, и они уже не возвращались в учебный лагерь. "Пытались бежать, но ВСП (украинская аббревиатура военной полиции - ред.) ловила и куда возвращала - не понятно. Один попытался сбежать, ну и говорят, учебная граната была, но она была не учебная, вырвала часть щеки, ему ее зашивали", - вспоминает военнопленный. Второй военнопленный рассказал, что дезертиры были в каждом взводе и что их после возвращения в лагерь наказывали. Мобилизованным привязывали гирю к ногам и заставляли рыть окопы. Одного из таких "возвращенных" приковали к печи в палатке, и в итоге случился пожар. "Практически в каждом взводе были такие, что с гирями потом сидели, копали яму. Ну привязывали к гирям. Одного привязали там возле буржуйки, спалили палатку в итоге", - уточнил второй пленный.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии