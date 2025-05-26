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Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях - РИА Новости, 26.05.2025
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14:36 26.05.2025 (обновлено: 14:38 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108804.html
Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях
Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях - РИА Новости, 26.05.2025
Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях
Учебные полевые лагеря ВСУ, в которые привозили мобилизованных для прохождения обучения, были заминированы по периметру во избежание дезертирства, рассказали... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:36:00+03:00
2025-05-26T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Учебные полевые лагеря ВСУ, в которые привозили мобилизованных для прохождения обучения, были заминированы по периметру во избежание дезертирства, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. "Нас было 5 батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: "Будете бежать - будете взрываться". То есть, чтобы не сбежали из учебки. Пересчет тоже каждый час, полтора, два. Строились - пересчитывали. Выйти нельзя было. Мобильный телефон выдавали на 15, 20, 25 минут, чтобы позвонить домой и сказать, что я жив, здоров", - рассказал один пленный украинский военнослужащий об учебке. По словам одного из пленных, тех, кому удавалось сбежать, ловили сотрудники военной полиции, и они уже не возвращались в учебный лагерь. "Пытались бежать, но ВСП (украинская аббревиатура военной полиции - ред.) ловила и куда возвращала - не понятно. Один попытался сбежать, ну и говорят, учебная граната была, но она была не учебная, вырвала часть щеки, ему ее зашивали", - вспоминает военнопленный. Второй военнопленный рассказал, что дезертиры были в каждом взводе и что их после возвращения в лагерь наказывали. Мобилизованным привязывали гирю к ногам и заставляли рыть окопы. Одного из таких "возвращенных" приковали к печи в палатке, и в итоге случился пожар. "Практически в каждом взводе были такие, что с гирями потом сидели, копали яму. Ну привязывали к гирям. Одного привязали там возле буржуйки, спалили палатку в итоге", - уточнил второй пленный.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html
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в мире, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Пленные боевики ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях

Пленные украинские боевики рассказали, как ВСУ борется с дезертирами

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Учебные полевые лагеря ВСУ, в которые привозили мобилизованных для прохождения обучения, были заминированы по периметру во избежание дезертирства, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
"Нас было 5 батальонов. Это, получалось, как палаточные городки были, но все в разных местах. Они были заминированы. Говорили: "Будете бежать - будете взрываться". То есть, чтобы не сбежали из учебки. Пересчет тоже каждый час, полтора, два. Строились - пересчитывали. Выйти нельзя было. Мобильный телефон выдавали на 15, 20, 25 минут, чтобы позвонить домой и сказать, что я жив, здоров", - рассказал один пленный украинский военнослужащий об учебке.
По словам одного из пленных, тех, кому удавалось сбежать, ловили сотрудники военной полиции, и они уже не возвращались в учебный лагерь.
"Пытались бежать, но ВСП (украинская аббревиатура военной полиции - ред.) ловила и куда возвращала - не понятно. Один попытался сбежать, ну и говорят, учебная граната была, но она была не учебная, вырвала часть щеки, ему ее зашивали", - вспоминает военнопленный.
Второй военнопленный рассказал, что дезертиры были в каждом взводе и что их после возвращения в лагерь наказывали. Мобилизованным привязывали гирю к ногам и заставляли рыть окопы. Одного из таких "возвращенных" приковали к печи в палатке, и в итоге случился пожар.
"Практически в каждом взводе были такие, что с гирями потом сидели, копали яму. Ну привязывали к гирям. Одного привязали там возле буржуйки, спалили палатку в итоге", - уточнил второй пленный.
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