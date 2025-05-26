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"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины - РИА Новости, 26.05.2025
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14:33 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html
"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины
"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины - РИА Новости, 26.05.2025
"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины
Украина при любом исходе конфликта с Россией погрязнет в коррупции, пишет офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба в статье для Shueisha. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:33:00+03:00
2025-05-26T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина при любом исходе конфликта с Россией погрязнет в коррупции, пишет офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба в статье для Shueisha."Затягивание конфликта может стереть украинский народ с лица земли. Но и перемирие, как и окончательный мир, ничуть не улучшают перспективу: миллионеры набьют карманы еще туже, коррупция и хищения расцветут буйным цветом. Ад ждет впереди, неважно, продолжится ли конфликт или же успешно завершится. Такое вот будущее у Украины", — говорится в публикации.Как пояснил Иисиба, после окончания боевых действий союзники Украины, вероятно, направят крупные суммы на восстановление страны. Однако без внешнего контроля за процессом реконструкции олигархи и другие люди со связами могут нажиться на ситуации, присваивая и воруя выделенные деньги.Согласно докладу женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC), коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для постконфликтного восстановления страны.В середине мая газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками сообщила, что Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250526/kharkov-2019051967.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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РИА Новости
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в мире, украина
В мире, Украина
"Ад впереди". В США сделали пугающий прогноз о будущем Украины

Экс-офицер разведки США Иисиба: Украину охватит масштабная коррупция

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина при любом исходе конфликта с Россией погрязнет в коррупции, пишет офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба в статье для Shueisha.
"Затягивание конфликта может стереть украинский народ с лица земли. Но и перемирие, как и окончательный мир, ничуть не улучшают перспективу: миллионеры набьют карманы еще туже, коррупция и хищения расцветут буйным цветом. Ад ждет впереди, неважно, продолжится ли конфликт или же успешно завершится. Такое вот будущее у Украины", — говорится в публикации.
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Как пояснил Иисиба, после окончания боевых действий союзники Украины, вероятно, направят крупные суммы на восстановление страны. Однако без внешнего контроля за процессом реконструкции олигархи и другие люди со связами могут нажиться на ситуации, присваивая и воруя выделенные деньги.
Согласно докладу женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" (GITOC), коррупция остается глубоко укоренившейся проблемой на Украине и представляет значительный риск для постконфликтного восстановления страны.
В середине мая газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками сообщила, что Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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