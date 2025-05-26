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Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории - РИА Новости, 26.05.2025
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14:25 26.05.2025 (обновлено: 15:31 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html
Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории
Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории - РИА Новости, 26.05.2025
Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории
Украина стала четким примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии, заявил зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Йован Янич. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:25:00+03:00
2025-05-26T15:31:00+03:00
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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Украина стала четким примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии, заявил зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Йован Янич. Конференция "Геноцид славянских народов в ХХ веке" проходит 26-27 мая в Институте политических исследований в Белграде. По словам Янича, параллельно с ревизией истории "все свободнее выступают носители нацистской и фашистской идеологии по всей Европе", недооценка чего ведет к тому, что нацизм и фашизм занимают публичное поле и становятся доминирующей идеологией в таком обществе. "Наиболее четко мы видим это на примере Украины, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны и прославляют нацистского вождя Степана Бандеру и его последователей. А идеологически отдалившаяся и ожесточившаяся Европа перестала праздновать День Победы и начала праздновать в честь себя День Европы", - указал зампред Скупщины и напомнил о ряде мемориальных мероприятий в честь Второй мировой войны, на которые не были приглашены представители РФ и Сербии. "Мы видели такое на территории бывшей Югославии, когда массовые чудовищные преступления клеро-наци-фашистского марионеточного независимого государства Хорватия постоянно приуменьшались, чтобы его реабилитировать и его идеи продолжали жить, чтобы был оправдан совершенный геноцид и продолжились действия против представителей других наций и конфессий", - отметил Янич. На открытии конференции в понедельник присутствовали посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и посол Белоруссии Сергей Малиновский, прошел показ документального фильма о геноциде народа Белоруссии. В обсуждении участвуют замдиректора Второго департамента (СНГ) МИД РФ Дмитрий Демурин, замглавреда журнала "Международная жизнь" Евгения Пядышева, эксперты из Сербии, России, Чехии, Италии, Болгарии и других стран. Организаторы форума - Институт политических исследований и российские Центр общественного и информационного сотрудничества "Европа" и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
https://ria.ru/20250523/zapad-2018607355.html
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в мире, сербия, россия, украина, степан бандера, александр боцан-харченко, снг
В мире, Сербия, Россия, Украина, Степан Бандера, Александр Боцан-Харченко, СНГ
Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории

Янич назвал снос памятников на Украине четким примером ревизии истории

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Украина стала четким примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии, заявил зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Йован Янич.
Конференция "Геноцид славянских народов в ХХ веке" проходит 26-27 мая в Институте политических исследований в Белграде.
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По словам Янича, параллельно с ревизией истории "все свободнее выступают носители нацистской и фашистской идеологии по всей Европе", недооценка чего ведет к тому, что нацизм и фашизм занимают публичное поле и становятся доминирующей идеологией в таком обществе.
"Наиболее четко мы видим это на примере Украины, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны и прославляют нацистского вождя Степана Бандеру и его последователей. А идеологически отдалившаяся и ожесточившаяся Европа перестала праздновать День Победы и начала праздновать в честь себя День Европы", - указал зампред Скупщины и напомнил о ряде мемориальных мероприятий в честь Второй мировой войны, на которые не были приглашены представители РФ и Сербии.
"Мы видели такое на территории бывшей Югославии, когда массовые чудовищные преступления клеро-наци-фашистского марионеточного независимого государства Хорватия постоянно приуменьшались, чтобы его реабилитировать и его идеи продолжали жить, чтобы был оправдан совершенный геноцид и продолжились действия против представителей других наций и конфессий", - отметил Янич.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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5 мая, 08:00
На открытии конференции в понедельник присутствовали посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и посол Белоруссии Сергей Малиновский, прошел показ документального фильма о геноциде народа Белоруссии. В обсуждении участвуют замдиректора Второго департамента (СНГ) МИД РФ Дмитрий Демурин, замглавреда журнала "Международная жизнь" Евгения Пядышева, эксперты из Сербии, России, Чехии, Италии, Болгарии и других стран.
Организаторы форума - Институт политических исследований и российские Центр общественного и информационного сотрудничества "Европа" и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
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