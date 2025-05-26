https://ria.ru/20250526/ukraina-2019106534.html

Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории

Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории - РИА Новости, 26.05.2025

Вице-спикер парламента Сербии назвал Украину примером ревизии истории

Украина стала четким примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии, заявил зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Йован Янич. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:25:00+03:00

2025-05-26T14:25:00+03:00

2025-05-26T15:31:00+03:00

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БЕЛГРАД, 26 мая – РИА Новости. Украина стала четким примером ревизии истории и связанного с ней роста нацистской идеологии, заявил зампредседателя Скупщины (парламента) Сербии Йован Янич. Конференция "Геноцид славянских народов в ХХ веке" проходит 26-27 мая в Институте политических исследований в Белграде. По словам Янича, параллельно с ревизией истории "все свободнее выступают носители нацистской и фашистской идеологии по всей Европе", недооценка чего ведет к тому, что нацизм и фашизм занимают публичное поле и становятся доминирующей идеологией в таком обществе. "Наиболее четко мы видим это на примере Украины, где сносят памятники героям Великой Отечественной войны и прославляют нацистского вождя Степана Бандеру и его последователей. А идеологически отдалившаяся и ожесточившаяся Европа перестала праздновать День Победы и начала праздновать в честь себя День Европы", - указал зампред Скупщины и напомнил о ряде мемориальных мероприятий в честь Второй мировой войны, на которые не были приглашены представители РФ и Сербии. "Мы видели такое на территории бывшей Югославии, когда массовые чудовищные преступления клеро-наци-фашистского марионеточного независимого государства Хорватия постоянно приуменьшались, чтобы его реабилитировать и его идеи продолжали жить, чтобы был оправдан совершенный геноцид и продолжились действия против представителей других наций и конфессий", - отметил Янич. На открытии конференции в понедельник присутствовали посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и посол Белоруссии Сергей Малиновский, прошел показ документального фильма о геноциде народа Белоруссии. В обсуждении участвуют замдиректора Второго департамента (СНГ) МИД РФ Дмитрий Демурин, замглавреда журнала "Международная жизнь" Евгения Пядышева, эксперты из Сербии, России, Чехии, Италии, Болгарии и других стран. Организаторы форума - Институт политических исследований и российские Центр общественного и информационного сотрудничества "Европа" и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

https://ria.ru/20250523/zapad-2018607355.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, россия, украина, степан бандера, александр боцан-харченко, снг