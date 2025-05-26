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Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019067600.html
Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте
Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте - РИА Новости, 26.05.2025
Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте
Динамика обмена телами и пленными ВСУ указывает на катастрофическое положение Украины на фронте, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:28:00+03:00
2025-05-26T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
виктор медведчук
вооруженные силы украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Динамика обмена телами и пленными ВСУ указывает на катастрофическое положение Украины на фронте, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина". Минобороны РФ в воскресенье сообщило о завершении обмена по формуле "1000 на 1000 человек", согласно договоренностям в Стамбуле. В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ. "Катастрофическое положение киевской хунты хорошо видно в динамике обмена телами погибших и пленными... Обмен пленными 1000 на 1000, который был достигнут в Стамбуле, сопровождался потоком информации, что 1000 пленных у Украины просто нет, и действительно, Россия в счет военных получила 120 гражданских лиц, граждан Украины и удерживаемых жителей Курской области", - говорится в авторской статье Медведчука. Политик напомнил, что при последнем обмене 16 мая Украина получила 909 тел погибших, а Россия - 34, в апреле соотношение было 909 погибших военнослужащих ВСУ и 41 военных РФ. По мнению Медведчука, руководство Украины, несмотря на тяжелые потери, постоянное отступление ВСУ, дезертирство, экономический спад и массовый отток населения страны, Зеленский не пытаясь найти выход из кризиса, продолжает ультимативную риторику и ждет пока "ситуация сама собой разрешится".
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html
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в мире, украина, россия, стамбул, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Виктор Медведчук, Вооруженные силы Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте

Медведчук: динамика обмена пленными говорит о катастрофическом положении Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук дает интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Динамика обмена телами и пленными ВСУ указывает на катастрофическое положение Украины на фронте, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина".
Минобороны РФ в воскресенье сообщило о завершении обмена по формуле "1000 на 1000 человек", согласно договоренностям в Стамбуле. В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
20 мая, 04:26
"Катастрофическое положение киевской хунты хорошо видно в динамике обмена телами погибших и пленными... Обмен пленными 1000 на 1000, который был достигнут в Стамбуле, сопровождался потоком информации, что 1000 пленных у Украины просто нет, и действительно, Россия в счет военных получила 120 гражданских лиц, граждан Украины и удерживаемых жителей Курской области", - говорится в авторской статье Медведчука.
Политик напомнил, что при последнем обмене 16 мая Украина получила 909 тел погибших, а Россия - 34, в апреле соотношение было 909 погибших военнослужащих ВСУ и 41 военных РФ.
По мнению Медведчука, руководство Украины, несмотря на тяжелые потери, постоянное отступление ВСУ, дезертирство, экономический спад и массовый отток населения страны, Зеленский не пытаясь найти выход из кризиса, продолжает ультимативную риторику и ждет пока "ситуация сама собой разрешится".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Раде раскрыли подлую роль Зеленского в конфликте с Россией
20 мая, 01:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулВиктор МедведчукВооруженные силы УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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