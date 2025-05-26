https://ria.ru/20250526/ukraina-2019067600.html

Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте

Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте - РИА Новости, 26.05.2025

Медведчук заявил о катастрофическом положении Украины на фронте

Динамика обмена телами и пленными ВСУ указывает на катастрофическое положение Украины на фронте, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:28:00+03:00

2025-05-26T11:28:00+03:00

2025-05-26T11:28:00+03:00

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вооруженные силы украины

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Динамика обмена телами и пленными ВСУ указывает на катастрофическое положение Украины на фронте, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье на сайте "Другая Украина". Минобороны РФ в воскресенье сообщило о завершении обмена по формуле "1000 на 1000 человек", согласно договоренностям в Стамбуле. В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ. "Катастрофическое положение киевской хунты хорошо видно в динамике обмена телами погибших и пленными... Обмен пленными 1000 на 1000, который был достигнут в Стамбуле, сопровождался потоком информации, что 1000 пленных у Украины просто нет, и действительно, Россия в счет военных получила 120 гражданских лиц, граждан Украины и удерживаемых жителей Курской области", - говорится в авторской статье Медведчука. Политик напомнил, что при последнем обмене 16 мая Украина получила 909 тел погибших, а Россия - 34, в апреле соотношение было 909 погибших военнослужащих ВСУ и 41 военных РФ. По мнению Медведчука, руководство Украины, несмотря на тяжелые потери, постоянное отступление ВСУ, дезертирство, экономический спад и массовый отток населения страны, Зеленский не пытаясь найти выход из кризиса, продолжает ультимативную риторику и ждет пока "ситуация сама собой разрешится".

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, стамбул, виктор медведчук, вооруженные силы украины, оппозиционная платформа - за жизнь