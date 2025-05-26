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"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новой идеи Киева
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новой идеи Киева - РИА Новости, 26.05.2025
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новой идеи Киева
Украина из-за ситуации на фронте может ввести военные учения среди детей, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:11:00+03:00
2025-05-26T11:11:00+03:00
2025-05-26T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина из-за ситуации на фронте может ввести военные учения среди детей, пишет L'AntiDiplomatico."(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — говорится в материале.У Киева осталось пугающе мало "живой плоти, которую можно отправить на бойню", отмечается в статье. Ситуацию усложняет тот факт, что Украина до сих пор расплачивается за последствия переворота, организованного США и ЕС в гонке за окружение России, пишет автор текста.На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что планы украинских властей массово привлечь молодежь в ряды ВСУ не работают. В статье издания отмечалось, что с момента запуска программы в феврале лишь 500 человек вступили по ней в армию. По мнению газеты, эта попытка пополнить войска свидетельствует о серьезности дефицита личного состава.Владимир Зеленский заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особые контракты. Минобороны Украины также заявило о запуске проекта по набору по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html
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"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новой идеи Киева
L'AntiDiplomatico: Украина может ввести военные учения среди детей