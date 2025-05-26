В украинских ВВС рассказали, как "Искандеры" обходят защиту Patriot
Представитель ВВС Украины Игнат: "Искандеры" научились обходить защиту Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту американских систем ПВО Patriot.
Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом.
Игнат также пожаловался на то, что Украине недостает ракет. По его словам, Patriot, находящиеся вблизи Киева, не могут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет.
"Россияне нашли способы противостоять (Patriot - ред.): ракеты "Искандер" на заключительном этапе (полета - ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.