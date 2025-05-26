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СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов - РИА Новости, 26.05.2025
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09:41 26.05.2025 (обновлено: 12:33 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019052357.html
СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов
СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов
Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:41:00+03:00
2025-05-26T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
брюссель
украина
евросоюз
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. "Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите (TPD), правовой базе, защищающей украинцев... По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода из нее", ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт", - пишет издание. Отмечается, что изначально предполагалось, что директива допускает только два продления, ограничивая защиту украинцев в ЕС до марта 2025 года. Позднее срок был продлен до марта 2026 года. Euractiv подчеркивает, что большинство государств-членов ЕС поддерживают продление, однако эксперты предупреждают, что для этого осталось мало юридических возможностей. По словам одного из источников, если власти не предоставят возможность выхода из этой программы, существует риск перегрузки национальных систем предоставления убежища. Одним из сценариев развития правовой защиты украинцев в ЕС может быть также сужение сферы защиты. Это может означать исключение людей, которые вернулись на Украину, из повторного вхождения в схему или блокирование вновь прибывших от системы получения льгот.
https://ria.ru/20250524/rabota-2018803856.html
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html
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в мире, брюссель, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Брюссель, Украина, Евросоюз
СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов

Euractiv: Брюссель обсуждает судьбу директивы по защите украинских мигрантов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.
"Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите (TPD), правовой базе, защищающей украинцев... По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода из нее", ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт", - пишет издание.
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Отмечается, что изначально предполагалось, что директива допускает только два продления, ограничивая защиту украинцев в ЕС до марта 2025 года. Позднее срок был продлен до марта 2026 года.
Euractiv подчеркивает, что большинство государств-членов ЕС поддерживают продление, однако эксперты предупреждают, что для этого осталось мало юридических возможностей. По словам одного из источников, если власти не предоставят возможность выхода из этой программы, существует риск перегрузки национальных систем предоставления убежища.
Одним из сценариев развития правовой защиты украинцев в ЕС может быть также сужение сферы защиты. Это может означать исключение людей, которые вернулись на Украину, из повторного вхождения в схему или блокирование вновь прибывших от системы получения льгот.
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