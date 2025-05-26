https://ria.ru/20250526/ukraina-2019052357.html

СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов

СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: в ЕС обсуждают, продлевать или отменять поддержку украинских мигрантов

Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:41:00+03:00

2025-05-26T09:41:00+03:00

2025-05-26T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

брюссель

украина

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. "Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите (TPD), правовой базе, защищающей украинцев... По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода из нее", ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт", - пишет издание. Отмечается, что изначально предполагалось, что директива допускает только два продления, ограничивая защиту украинцев в ЕС до марта 2025 года. Позднее срок был продлен до марта 2026 года. Euractiv подчеркивает, что большинство государств-членов ЕС поддерживают продление, однако эксперты предупреждают, что для этого осталось мало юридических возможностей. По словам одного из источников, если власти не предоставят возможность выхода из этой программы, существует риск перегрузки национальных систем предоставления убежища. Одним из сценариев развития правовой защиты украинцев в ЕС может быть также сужение сферы защиты. Это может означать исключение людей, которые вернулись на Украину, из повторного вхождения в схему или блокирование вновь прибывших от системы получения льгот.

https://ria.ru/20250524/rabota-2018803856.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, украина, евросоюз