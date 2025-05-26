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Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019050949.html
Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist
Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist - РИА Новости, 26.05.2025
Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist
Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:26:00+03:00
2025-05-26T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist. "Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/sdelka-2018990842.html
https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist

Economist: Украина при Трампе превратилась в одного из многочисленных клиентов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist.
"Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Уникальная сделка: отдать территорию и еще заплатить за это
Вчера, 08:00
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Умыл руки": Запад всполошили новые нападки Трампа на Зеленского
Вчера, 06:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТО
 
 
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