Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist
Economist: Украина при Трампе превратилась в одного из многочисленных клиентов
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist.
"Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.