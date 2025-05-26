https://ria.ru/20250526/ukraina-2019050949.html

Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist

Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist - РИА Новости, 26.05.2025

Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist

Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:26:00+03:00

2025-05-26T09:26:00+03:00

2025-05-26T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украина при администрации президента США Дональда Трампа перестала быть в списке приоритетов США - она превратилась в одного из многочисленных клиентов, соревнующихся за ограниченную продукцию, сообщает журнал Economist. "Проблема состоит в том, что Украина скатилась с места одного из приоритетов (США), которое она занимала при администрации (президента США Джо) Байдена, до места всего лишь одного из многих потенциальных клиентов, соревнующихся за ограниченную (военную - ред.) продукцию при Дональде Трампе", - говорится в публикации. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/sdelka-2018990842.html

https://ria.ru/20250526/tramp-2019039281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, нато