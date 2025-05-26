https://ria.ru/20250526/ukraina-2019049707.html

"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену

"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену - РИА Новости, 26.05.2025

"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену

Российский военный в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что потерял 37 килограммов за время пребывания в украинском плену. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:18:00+03:00

2025-05-26T09:18:00+03:00

2025-05-26T17:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр фомин

россия

стамбул

москва

безопасность

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский военный в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что потерял 37 килограммов за время пребывания в украинском плену."Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь", — сказал он жене по телефону.В воскресенье завершился масштабный обмен пленными. Во время последнего этапа в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, в период с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.Москва рассчитывает, что проведенный по инициативе России обмен пленными поспособствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html

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александр фомин, россия, стамбул, москва, безопасность