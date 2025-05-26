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"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 26.05.2025 (обновлено: 17:52 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019049707.html
"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену
"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену - РИА Новости, 26.05.2025
"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену
Российский военный в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что потерял 37 килограммов за время пребывания в украинском плену. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:18:00+03:00
2025-05-26T17:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр фомин
россия
стамбул
москва
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский военный в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что потерял 37 килограммов за время пребывания в украинском плену."Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь", — сказал он жене по телефону.В воскресенье завершился масштабный обмен пленными. Во время последнего этапа в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, в период с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.Москва рассчитывает, что проведенный по инициативе России обмен пленными поспособствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html
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александр фомин, россия, стамбул, москва, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Фомин, Россия, Стамбул, Москва, Безопасность
"Как собака". Российский боец рассказал о пребывании в украинском плену

Российский боец потерял 37 килограммов в украинском плену

© ТРК ВС РФ "Звезда"Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Кадр видео
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© ТРК ВС РФ "Звезда"
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Кадр видео
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российский военный в эфире телеканала "Звезда" рассказал, что потерял 37 килограммов за время пребывания в украинском плену.
"Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь", — сказал он жене по телефону.
В воскресенье завершился масштабный обмен пленными. Во время последнего этапа в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, в период с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.
Москва рассчитывает, что проведенный по инициативе России обмен пленными поспособствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил заместитель министра обороны Александр Фомин.
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