https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html

Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине

Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине

Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:57:00+03:00

2025-05-26T08:57:00+03:00

2025-05-26T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist.Как утверждает журнал, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей этой системы ПВО."Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", — говорится в публикации.На прошлой неделе представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат признал, что американским системам Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.Позднее он заявил газете Monde, что "Искандеры" обходят защиту этих ЗРК. По его словам, российские ракеты совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть эти системы ПВО.

https://ria.ru/20250522/vsu-2018415180.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины