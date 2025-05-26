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Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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08:57 26.05.2025 (обновлено: 11:34 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине
Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:57:00+03:00
2025-05-26T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist.Как утверждает журнал, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей этой системы ПВО."Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", — говорится в публикации.На прошлой неделе представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат признал, что американским системам Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.Позднее он заявил газете Monde, что "Искандеры" обходят защиту этих ЗРК. По его словам, российские ракеты совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть эти системы ПВО.
https://ria.ru/20250522/vsu-2018415180.html
https://ria.ru/20250507/patriot-2015468198.html
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Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине

Economist: ЗРК Patriot на Украине часто получают повреждения и ремонтируются

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist.
Как утверждает журнал, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей этой системы ПВО.
Уничтожение двух пусковых установок ЗРК Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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22 мая, 10:34
"Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", — говорится в публикации.
На прошлой неделе представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат признал, что американским системам Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.
Позднее он заявил газете Monde, что "Искандеры" обходят защиту этих ЗРК. По его словам, российские ракеты совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть эти системы ПВО.
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СМИ сообщили Украине мрачные новости о системах Patriot
7 мая, 10:24
 
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