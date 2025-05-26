https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине
Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:57:00+03:00
2025-05-26T08:57:00+03:00
2025-05-26T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые есть у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, их часто ремонтируют из-за повреждений, пишет Economist.Как утверждает журнал, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей этой системы ПВО."Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", — говорится в публикации.На прошлой неделе представитель командования украинских ВВС Юрий Игнат признал, что американским системам Patriot на вооружении ВСУ сложно перехватывать российские баллистические ракеты.Позднее он заявил газете Monde, что "Искандеры" обходят защиту этих ЗРК. По его словам, российские ракеты совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть эти системы ПВО.
https://ria.ru/20250522/vsu-2018415180.html
https://ria.ru/20250507/patriot-2015468198.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Economist узнал о проблемах с ЗРК Patriot на Украине
Economist: ЗРК Patriot на Украине часто получают повреждения и ремонтируются