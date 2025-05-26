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"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 26.05.2025 (обновлено: 09:02 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html
"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО
"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2025
"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО
Противовоздушная оборона ВСУ не справляется с атаками современных российских БПЛА, передает слова руководителя группы украинского подразделения ПВО издание... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:55:00+03:00
2025-05-26T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Противовоздушная оборона ВСУ не справляется с атаками современных российских БПЛА, передает слова руководителя группы украинского подразделения ПВО издание Business Insider."Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — говорится в сообщении.Отмечается, что это представляет собой проблему для ПВО. Атаки БПЛА со стороны России становятся все более сложными, и их труднее отбить, добавил украинский военный.Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные боеприпасы для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный поднимать вес от семи килограммов.
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО

Business Insider: ПВО Украины не справляется с атаками российских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоенный ВС России держит БПЛА
Военный ВС России держит БПЛА - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военный ВС России держит БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Противовоздушная оборона ВСУ не справляется с атаками современных российских БПЛА, передает слова руководителя группы украинского подразделения ПВО издание Business Insider.
"Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это представляет собой проблему для ПВО. Атаки БПЛА со стороны России становятся все более сложными, и их труднее отбить, добавил украинский военный.
Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные боеприпасы для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный поднимать вес от семи килограммов.
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