https://ria.ru/20250526/ukraina-2019046767.html

"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО

"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 26.05.2025

"Тактика изменилась". На Украине запаниковали из-за ситуации в зоне СВО

Противовоздушная оборона ВСУ не справляется с атаками современных российских БПЛА, передает слова руководителя группы украинского подразделения ПВО издание... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:55:00+03:00

2025-05-26T08:55:00+03:00

2025-05-26T09:02:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Противовоздушная оборона ВСУ не справляется с атаками современных российских БПЛА, передает слова руководителя группы украинского подразделения ПВО издание Business Insider."Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — говорится в сообщении.Отмечается, что это представляет собой проблему для ПВО. Атаки БПЛА со стороны России становятся все более сложными, и их труднее отбить, добавил украинский военный.Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные боеприпасы для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный поднимать вес от семи килограммов.

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