https://ria.ru/20250526/ukraina-2019045040.html
Стало известно, что ВСУ бросают в бой женщин-заключенных
Стало известно, что ВСУ бросают в бой женщин-заключенных - РИА Новости, 26.05.2025
Стало известно, что ВСУ бросают в бой женщин-заключенных
Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:36:00+03:00
2025-05-26T08:36:00+03:00
2025-05-26T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта. Киевский режим пытается восполнить потери за счет массовой принудительной мобилизации, но этот ресурс иссякает", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что, по имеющимся данным и свидетельствам пленных, командование противника "очищает" украинские тюрьмы, при этом и там осталось мало желающих воевать. "Замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами-заключенными, отбывающими наказание", — уточнил он.Собеседник агентства отметил, что уже имеются потери среди женщин-заключенных, часть из которых числится пропавшими без вести. Он добавил, что ВСУ стремительно теряют боеспособность и пытаются компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин.
https://ria.ru/20250331/plen-2008335204.html
https://ria.ru/20250521/vsu-2018243698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Стало известно, что ВСУ бросают в бой женщин-заключенных
ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Командование ВСУ бросает в бой женщин-заключенных, из-за нехватки личного состава ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.
"Украинская армия испытывает острый дефицит личного состава после больших потерь в неудачных операциях на разных направлениях фронта. Киевский режим пытается восполнить потери за счет массовой принудительной мобилизации, но этот ресурс иссякает", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что, по имеющимся данным и свидетельствам пленных, командование противника "очищает" украинские тюрьмы, при этом и там осталось мало желающих воевать.
"Замечено, что штурмовые группы 425-го отдельного штурмового батальона начали доукомплектовываться женщинами-заключенными, отбывающими наказание", — уточнил он.
Собеседник агентства отметил, что уже имеются потери среди женщин-заключенных, часть из которых числится пропавшими без вести.
Он добавил, что ВСУ
стремительно теряют боеспособность и пытаются компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин.