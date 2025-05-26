https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

Украина получит все, что заслужила

Украина получит все, что заслужила - РИА Новости, 26.05.2025

Украина получит все, что заслужила

Банк Морганов — официально этот грандиозный финансовый конгломерат называется сейчас J.P.Morgan Chase — выпустил интересный прогноз будущего Незалежной... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:03:00+03:00

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Банк Морганов — официально этот грандиозный финансовый конгломерат называется сейчас J.P.Morgan Chase — выпустил интересный прогноз будущего Незалежной. Династия Морганов активно участвовала в финансировании и Первой, и Второй мировых войн, поэтому их взгляд на события любопытен. Финансисты честнее политиков могут назвать вещи своими именами, признать инвестиции плохими и посоветовать своим клиентам побыстрее уносить ноги.Так вот, вероятность "корейского варианта", на который украинцы молились еще год назад, оценивается банкирами всего в 15%. Эта идея заключалась в том, что восток Украины остается под контролем России, но Запад этого не признает. Формально страну в НАТО не берут, однако на территорию оставшейся Украины вводятся западные войска, режим продолжают вооружать, идейно накачивать и готовить к новой войне.В 20% финансисты оценивают вариант "Израиль". Тут опять-таки все земли, освобожденные Россией, остаются за нами, а оставшиеся территории Украины превращают в "дикобраза": вечная мобилизация, иностранные инструкторы, потоки вооружений, жизнь в осажденной крепости. Это, в сущности, "корейский вариант", только западных войск здесь не предусмотрено — украинцы должны будут все делать сами.Есть и вариант превращения Украины в "Белоруссию". Запад останавливает поддержку, страна целиком переходит под контроль России, к власти приходит пророссийское правительство, Украина становится таким же близким союзником Москвы, как и реальная Белоруссия. Вероятность такого исхода 15%.Ну а самым вероятным банкиры считают превращение Украины в "Грузию" — на это они закладывают аж 50 процентов. Этот сценарий предполагает, что война на истощение приводит к деморализации населения и ВСУ, западная поддержка тает, страна впадает в затяжной кризис и естественным путем попадает в сферу влияния России.По умолчанию признается, что самих украинцев спрашивать никто не будет. Вопрос Новороссии и Крыма тоже с повестки дня снят — с ними все ясно, это Россия. То же самое и с НАТО — ни в одном варианте членства Украины не предусмотрено.Что ж, видимо, за это и скакал Майдан. Чтобы судьбу незалежных хлопцев и дивчин решали серьезные люди в московских и вашингтонских кабинетах.Но какое будущее Украины выгоднее для России?Вариант со "второй Белоруссией" выглядит симпатичным, но оторванным от реальности. Экономика Украины — в отличие от Белоруссии — разрушена в хлам. Восстанавливать Руину придется десятилетиями. Вкладываться в строительство страны, где население практически поголовно отравлено русофобской пропагандой? Ну такая себе идея.Президент Путин не раз подчеркивал — нас не интересуют и никогда не интересовали территории, мы самая большая страна в мире. Мы пытаемся спасти наших людей, а от окружающих Россию стран требуется одно — абсолютная для нас безопасность.Опять, как в советские времена, брать Украину себе на баланс, кормить, поить, давать режим наибольшего благоприятствования в торговле — и все это ради людей, которые ненавидят нас до того, что на полном серьезе пытались поставить памятник акуле, убившей русского туриста? Думается, россияне такого не поймут.Кстати, в ЕС сейчас криком кричат, требуя не брать Украину в Евросоюз, потому что такая ноша доломает даже европейскую экономику. Незалежная сейчас как граната с выдернутой чекой: старшие партнеры перекидывают ее друг другу, брать ее себе — смерти подобно.Так что "Белоруссия" — мимо, но и варианты с "Израилем" и "Южной Кореей" нам решительно не подходят. Украина должна быть денацифицирована и демилитаризирована. Это, кстати, в интересах ее собственных граждан. Им тоже хочется жить в мирной стране, а не бояться каждый день, что сыночку или чоловика погонят на фронт.Дело не просто в членстве в НАТО. Россия не может согласиться ни с какими оккупационными контингентами на Украине. Это прямая и непосредственная угроза нашей безопасности.А вот "грузинский вариант" действительно выглядит самым реалистичным. Кажется, изначально план СВО как раз и заключался в стремительном принуждении Украины к миру. Он, кстати, практически сработал — в апреле 2022 года мы уже вышли в Стамбуле на взаимовыгодные договоренности.Но если в Грузию в 2008-м западники не полезли, то на Украине они решили броситься в бой и нанести поражение России. Что ж, они проиграли, пора подбивать итоги.Что бы там ни кричали на Западе, Москва никогда не собиралась восстанавливать Советский Союз — он был для России убыточным предприятием. А вот "тайная империя Путина" — сфера влияния России в постсоветском пространстве — это вещь совершенно реальная, такой формат взаимодействий нашей стране несравненно выгоднее.Образумившаяся Украина могла бы, точно так же как и Грузия в свое время, стать частью этой тайной империи. Только это могло бы спасти ее экономику и ее граждан от гибели.Разумеется, для этого нужно быть нейтральной и демократичной страной, отказаться от любых заигрываний с западной военщиной, научиться мирному сосуществованию с Россией. Найдутся ли на Украине, как нашлись в свое время в Грузии, толковые и ответственные политики, чтобы свернуть страну с военных рельсов? Время покажет.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

https://ria.ru/20250524/bloomberg-2018917961.html

https://ria.ru/20250524/guardian-2018856880.html

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аналитика, украина, россия, нато, в мире