https://ria.ru/20250526/ukraina-2018727012.html

"Пусть заплатят за это": Украина обратилась к Западу с требованием

"Пусть заплатят за это": Украина обратилась к Западу с требованием - РИА Новости, 26.05.2025

"Пусть заплатят за это": Украина обратилась к Западу с требованием

В Киеве заговорили о том, что обороноспособность страны под угрозой. Винят в этом близкое окружение Зеленского. Денег на ВСУ не хватает, и главе киевского... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:05:00+03:00

украина

джо байден

олег царев

владимир зеленский

киев

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве заговорили о том, что обороноспособность страны под угрозой. Винят в этом близкое окружение Зеленского. Денег на ВСУ не хватает, и главе киевского режима предлагают все более неординарные решения. Почему заявления украинских политиков напоминают крики отчаяния — в материале РИА Новости.Свой человекСоратник Зеленского, жених дочери олигарха Игоря Коломойского* и ключевой фигурант коррупционных скандалов — как ни странно, речь об одном человеке, Тимуре Миндиче. Как сообщает украинское издание Bihus.Info, все коррупционные схемы при строительстве оборонительных сооружений в стране курируются из Киева с его подачи.Довольно близкий к главе киевского режима еще с "Квартала 95" Миндич контролирует "распил" на местах. Издание пишет, что из почти миллиарда долларов, выделенных на возведение укреплений с 2024-го, украли десятки миллионов. Так, компания, связанная с Херсонской военной администрацией, получила подряд на 4,8 миллиона. Уже с деньгами на руках множество фирм-посредников, существующих только на бумаге, накручивали цены на материалы.То же самое провернули в Житомирской области. Причем деньги на строительство, как утверждается, выделила компания "Новитех", к которой имеет прямое отношение некая чиновница с Банковой.На публикацию обратили внимание в Верховной раде. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что о масштабах воровства и так многим известно."То, что мы увидели у Bihus.Info, и то, что я знаю лично, и то, что говорят мои коллеги депутаты <...> о том, что там огромные проблемы с фортификациями, в первую очередь из-за коррупционных факторов, это становится уже большой проблемой не только с точки зрения морали, но и с точки зрения безопасности", — подчеркнул он.По его словам, всего с 2022-го выделили не менее 1,9 миллиарда долларов на укрепление оборонительных линий. Власти не торопились, работой занялись в последний момент, и все получилось "хаотично". Железняк призвал провести проверку, чтобы не разворовали хотя бы предусмотренные на этот год 906 миллионов.Бесполезная контораНа днях журналисты "Страны.ua" сообщили о новом способе сокрытия нелегальных доходов сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Родственники замглавы одного из подразделений этой структуры Романа Недова покупали дорогую недвижимость и автомобили, указывая в декларации заниженную стоимость. А затем собственность передавали супруге чиновника.НАБУ еще и щедро спонсируется: за два года — около 20 миллионов долларов международного финансирования."Если представить государство как бизнес, а НАБУ — как отдел внутренней безопасности, то расходы на него уже вчетверо превышают реальную пользу", — возмущается информагентство УНН.Раньше средства поступали извне через USAID, а сегодня бюджет оплачивают только сами украинцы. И это притом что, по данным Центра Разумкова, большинство (62%) населения не доверяет НАБУ и сомневается в его эффективности. К Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) отношение точно такое же.Изображая жертвуПочти 800 миллионов долларов Украина "потеряла" на закупках оружиях, пишет Financial Times, ссылаясь на Минобороны. Системной коррупцией очень недовольны западные партнеры, в том числе из сферы ВПК."Мы стали жертвами внутренних распрей и мошенничества украинских чиновников", — жалуются поставщики Киева. Впрочем, признает издание, подобное случается и на Западе.Так, 28-летний Таннер Кук из Аризоны, открыв небольшой оружейный магазин на окраине города Тусона, внезапно получил крупный заказ из Киева. По данным FT, деньги были получены, но поставки не последовали. В суде американец ожидаемо проиграл Украине. Однако истцу не вернули и цента.Еще одна причина высоких расходов — инфляция на рынке вооружений из-за резко возросшего мирового спроса. Украинские власти постоянно переплачивали. Газета The Sunday Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщала, что в 2024-м от Киева за тот же товар требовали в шесть раз больше, чем двумя годами ранее. В частности, танковые 125-миллиметровые снаряды подорожали с 1,2 до 7,4 тысячи долларов за штуку.Грань возможногоОборонный бюджет Киева не справляется. В мае перерасход на ВСУ — 4,8 миллиарда долларов, предупредил Железняк. В 2024-м дефицит компенсировали повышением налогов. Что делать теперь, еще не решили, а последний пакет от США, утвержденный при Джо Байдене, скоро закончится.Предлагают разное. Глава Минфина Сергей Марченко, к примеру, рекомендовал европейским партнерам напрямую выделять часть собственного ВВП ВСУ.Украинский политолог Руслан Бортник советует легализовать коррупцию и, пополнив взятками бюджет, усилить армию."Мы на эти деньги купим вооружение и наймем добровольцев иностранных, тех самых колумбийцев, которые готовы воевать. Пускай те, кто может, заплатят за это", — заявил он.Как отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, за последние десять лет не было и года, чтобы на Украине не велись дискуссии о бюджетных проблемах и перерасходе."Надо отдать должное — Киев каждый раз выкручивается. Есть ощущение, что и в этот раз путем различных манипуляций, кооперации с международными организациями и европейскими партнерами вопрос решат. Конечно, традиционно дефицит бюджета закроют не полностью, но многие лидеры Европы уже сделали выбор: краха Украины они не допустят", — рассуждает политолог.Бывший депутат Рады Олег Царев напомнил, что еще прошлой осенью, при Байдене, США выделили Киеву 20 миллиардов долларов за счет российских активов."Их пока даже не распределили. К тому же имеются золотовалютные резервы на 40 миллиардов. За три года Украину так накачали деньгами, что надолго хватит. Другое дело, что киевские власти экономят, понимая, что следующие поступления могут задержаться", — объяснил он РИА Новости.Так что рассчитывать на финансовый коллапс киевского режима не стоит. На ВСУ деньги всегда найдут.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250514/ukraina-2016719535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, джо байден, олег царев, владимир зеленский, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины