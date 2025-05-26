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Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка
Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка - РИА Новости, 26.05.2025
Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка
Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:22:00+03:00
2025-05-26T18:22:00+03:00
2025-05-26T18:26:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка
Путин: Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка