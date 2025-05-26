https://ria.ru/20250526/ukhod-2019178134.html

Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка

Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка - РИА Новости, 26.05.2025

Путин высказался об уходе зарубежных компаний с российского рынка

Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:22:00+03:00

2025-05-26T18:22:00+03:00

2025-05-26T18:26:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не выгоняла зарубежные компании с рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать", - сказал глава государства на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018451676.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин