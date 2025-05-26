https://ria.ru/20250526/ugroza-2019223571.html

В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников

В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025

В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в липецком Ельце и Елецком районе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T22:14:00+03:00

2025-05-26T22:14:00+03:00

2025-05-26T22:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

елецкий район

игорь артамонов

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в липецком Ельце и Елецком районе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

елец

елецкий район

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2025

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