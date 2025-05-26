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В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 26.05.2025
В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в липецком Ельце и Елецком районе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T22:14:00+03:00
2025-05-26T22:14:00+03:00
2025-05-26T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
елецкий район
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в липецком Ельце и Елецком районе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Ельца и Елецкого района", - написал он в Telegram-канале.
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елец, елецкий район, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Елец, Елецкий район, Игорь Артамонов, Происшествия
В липецком Ельце объявили угрозу атаки беспилотников
Губернатор Артамонов: в Елецком районе объявили угрозу атаки БПЛА