https://ria.ru/20250526/tula-2019087743.html
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 26.05.2025
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:46:00+03:00
2025-05-26T12:46:00+03:00
2025-05-26T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ТУЛА, 26 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
Губернатор Миляев: жительница Тулы пострадала из-за падения обломков БПЛА