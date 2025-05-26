https://ria.ru/20250526/tula-2019087743.html

В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 26.05.2025

В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:46:00+03:00

2025-05-26T12:46:00+03:00

2025-05-26T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

тула

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ТУЛА, 26 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тула