Рейтинг@Mail.ru
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 26.05.2025 (обновлено: 12:53 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tula-2019087743.html
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника - РИА Новости, 26.05.2025
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:46:00+03:00
2025-05-26T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ТУЛА, 26 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что по предварительной информации разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тула
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тула
В Туле женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника

Губернатор Миляев: жительница Тулы пострадала из-за падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 26 мая - РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков беспилотника в Туле, ей оказали медицинскую помощь на месте, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по предварительной информации разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала