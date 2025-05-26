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КНДР проводит ремонт эсминца, поврежденного при спуске на воду
КНДР проводит ремонт эсминца, поврежденного при спуске на воду - РИА Новости, 26.05.2025
КНДР проводит ремонт эсминца, поврежденного при спуске на воду
КНДР проводит ремонт поврежденного при спуске на воду эсминца, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:30:00+03:00
2025-05-26T08:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. КНДР проводит ремонт поврежденного при спуске на воду эсминца, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Группа по содействию восстановлению на месте продвигает восстановление по плану", - говорится в сообщении ЦТАК. Агентство отмечает, что расследование аварии при спуске судна на воду углубляется, был взят под арест главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи, начальник цеха общего монтажа корпуса и заместитель директора по административным делам. В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Позже ЦТАК сообщило, что специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр судна подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на восстановление борта уйдет около 10 дней.
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кндр (северная корея), в мире, ким чен ын
КНДР (Северная Корея), В мире, Ким Чен Ын
КНДР проводит ремонт эсминца, поврежденного при спуске на воду
ЦТАК: КНДР проводит ремонт эсминца, поврежденного при спуске на воду