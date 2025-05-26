https://ria.ru/20250526/tramp-2019220351.html

Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ

Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ

Президент США Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования государства, которое, вероятно, совпадет с его днем рождения, затмит предстоящие в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:23:00+03:00

2025-05-26T21:23:00+03:00

2025-05-26T21:23:00+03:00

в мире

олимпийские игры

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования государства, которое, вероятно, совпадет с его днем рождения, затмит предстоящие в Штатах Чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпиаду в 2028 году. "У нас будет большой праздник, 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил тот второй срок, потому что я бы не был вашим президентом. В дополнение у нас будет Чемпионат мира и Олимпиада, представляете, я пропустил те четыре года, а теперь, посмотрите, что у меня есть, у меня есть все", - сказал Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище в День Поминовения. По словам Трампа, "это сделал Господь". "Я тоже верю в это, Господь это сделал", - сказал президент США. Трамп заявил, что "самым важным мероприятием станет празднование 250-летия" образования США. "Это затмит все. Включая Чемпионат мира, Олимпиаду, как я считаю", - сказал Трамп. Фактически президент США поблагодарил провидение за победу на выборах его предшественника Джо Байдена, скандал с отрицанием проблем со здоровьем которого, по оценкам экспертов, может стоить демократам многих будущих выборов. Трамп при этом часто повторяет, что проигранные им выборы "были украдены".

https://ria.ru/20250515/parad-2017063482.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олимпийские игры, сша, дональд трамп, джо байден