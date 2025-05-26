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Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ - РИА Новости, 26.05.2025
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21:23 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/tramp-2019220351.html
Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ
Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ
Президент США Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования государства, которое, вероятно, совпадет с его днем рождения, затмит предстоящие в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:23:00+03:00
2025-05-26T21:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования государства, которое, вероятно, совпадет с его днем рождения, затмит предстоящие в Штатах Чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпиаду в 2028 году. "У нас будет большой праздник, 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил тот второй срок, потому что я бы не был вашим президентом. В дополнение у нас будет Чемпионат мира и Олимпиада, представляете, я пропустил те четыре года, а теперь, посмотрите, что у меня есть, у меня есть все", - сказал Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище в День Поминовения. По словам Трампа, "это сделал Господь". "Я тоже верю в это, Господь это сделал", - сказал президент США. Трамп заявил, что "самым важным мероприятием станет празднование 250-летия" образования США. "Это затмит все. Включая Чемпионат мира, Олимпиаду, как я считаю", - сказал Трамп. Фактически президент США поблагодарил провидение за победу на выборах его предшественника Джо Байдена, скандал с отрицанием проблем со здоровьем которого, по оценкам экспертов, может стоить демократам многих будущих выборов. Трамп при этом часто повторяет, что проигранные им выборы "были украдены".
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в мире, олимпийские игры, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Олимпийские игры, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит ОИ

Трамп: празднование 250-летия образования США затмит чемпионат мира по футболу

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования государства, которое, вероятно, совпадет с его днем рождения, затмит предстоящие в Штатах Чемпионат мира по футболу в 2026 году и Олимпиаду в 2028 году.
"У нас будет большой праздник, 250 лет. В некотором смысле я рад, что пропустил тот второй срок, потому что я бы не был вашим президентом. В дополнение у нас будет Чемпионат мира и Олимпиада, представляете, я пропустил те четыре года, а теперь, посмотрите, что у меня есть, у меня есть все", - сказал Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище в День Поминовения.
По словам Трампа, "это сделал Господь". "Я тоже верю в это, Господь это сделал", - сказал президент США.
Трамп заявил, что "самым важным мероприятием станет празднование 250-летия" образования США. "Это затмит все. Включая Чемпионат мира, Олимпиаду, как я считаю", - сказал Трамп.
Фактически президент США поблагодарил провидение за победу на выборах его предшественника Джо Байдена, скандал с отрицанием проблем со здоровьем которого, по оценкам экспертов, может стоить демократам многих будущих выборов. Трамп при этом часто повторяет, что проигранные им выборы "были украдены".
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В миреОлимпийские игрыСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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