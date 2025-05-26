https://ria.ru/20250526/tramp-2019219816.html
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T21:16:00+03:00
2025-05-26T21:16:00+03:00
2025-05-26T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, проинформированных о прошедшей беседе. "Трамп прояснил, что у него нет намерений оказывать давление, а тем более вводить жесткие экономические санкции в отношении России", - говорится в материале. Источники отметили, что Трамп также дал понять, что отказывается от приверженности, о которой он заявил лидерам Франции, Германии и Британии ранее, касающейся возможности присоединения к их санкционным ограничениям против РФ. "После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США", - добавляет издание. Президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также российский президент заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против Российской Федерации, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018142078.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT
NYT: Трамп не намерен оказывать давление на Россию и вводить жесткие санкции