https://ria.ru/20250526/tramp-2019133264.html

Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета

Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:54:00+03:00

2025-05-26T15:54:00+03:00

2025-05-26T15:54:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране. "Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране. Это была бы отличная инвестиция для США - и как она сейчас необходима!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности. На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.

https://ria.ru/20250525/tramp-2018943204.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет