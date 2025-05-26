https://ria.ru/20250526/tramp-2019133264.html
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:54:00+03:00
2025-05-26T15:54:00+03:00
2025-05-26T15:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране. "Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране. Это была бы отличная инвестиция для США - и как она сейчас необходима!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности. На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.
https://ria.ru/20250525/tramp-2018943204.html
https://ria.ru/20250404/ssha-2009255934.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета
Трамп предложил отозвать гранты у Гарварда из-за антисемитизма руководства
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране.
"Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране. Это была бы отличная инвестиция для США
- и как она сейчас необходима!" - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету.
Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.
На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.