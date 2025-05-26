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Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета - РИА Новости, 26.05.2025
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15:54 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/tramp-2019133264.html
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:54:00+03:00
2025-05-26T15:54:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране. "Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране. Это была бы отличная инвестиция для США - и как она сейчас необходима!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету. Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности. На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.
https://ria.ru/20250525/tramp-2018943204.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Трамп пригрозил отозвать гранты у Гарвардского университета

Трамп предложил отозвать гранты у Гарварда из-за антисемитизма руководства

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отозвать многомиллиардное финансирование у Гарвардского университета из-за "антисемитской позиции" его руководства и передать эти средства образовательным учреждениям прикладного профиля по всей стране.
"Я рассматриваю возможность изъять три миллиарда долларов грантов у крайне антисемитского Гарварда и направить их учебным заведениям по всей стране. Это была бы отличная инвестиция для США - и как она сейчас необходима!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам
25 мая, 09:48
Ранее Трамп высказывал обеспокоенность высоким процентом иностранных студентов в Гарварде, заявив, что треть мест занимают приезжие, в то время как американские граждане не могут получить доступ к образованию в ведущем вузе страны. Он также указывал на необходимость сократить грантовую поддержку университету.
Президент также обвинил Гарвард в потакании антисемитским настроениям и потребовал опубликовать список иностранных студентов для проверки их благонадежности.
На прошлой неделе министерство внутренней безопасности США попыталось лишить Гарвард права принимать иностранных студентов, однако суд приостановил это решение. В ответ университет подал иск к администрации Трампа, обвинив её в нарушении закона об административных процедурах и положений Конституции США.
Гарвард - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Администрация Трампа выдвинула требования к руководству Гарварда, пишут СМИ
4 апреля, 08:31
 
В миреСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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