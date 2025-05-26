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"Разожгли пожар": журналист резко высказался о США после заявления Трампа - РИА Новости, 26.05.2025
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15:38 26.05.2025 (обновлено: 15:52 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019125043.html
"Разожгли пожар": журналист резко высказался о США после заявления Трампа
"Разожгли пожар": журналист резко высказался о США после заявления Трампа - РИА Новости, 26.05.2025
"Разожгли пожар": журналист резко высказался о США после заявления Трампа
Правительство США виновно в разжигании российско-украинского конфликта, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T15:38:00+03:00
2025-05-26T15:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство США виновно в разжигании российско-украинского конфликта, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Никогда не забывайте, что именно американцы разожгли этот пожар, свергнув демократию и установив государство-клиент, связанное с нацистами", — написал он.Журналист отметил, что сейчас самое время напомнить американцам, как ситуация на Украине достигла такого критического положения.Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. При общении с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон он заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы. Он также заявил, что не согласен с действиями Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия России на Украине. По его мнению, если бы желание Москвы захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019092327.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Разожгли пожар": журналист резко высказался о США после заявления Трампа

Боуз: не стоит забывать, что именно США разожгли конфликт на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Правительство США виновно в разжигании российско-украинского конфликта, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Никогда не забывайте, что именно американцы разожгли этот пожар, свергнув демократию и установив государство-клиент, связанное с нацистами", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины
Вчера, 13:12
Журналист отметил, что сейчас самое время напомнить американцам, как ситуация на Украине достигла такого критического положения.
Президент США Дональд Трамп ранее в понедельник заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. При общении с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон он заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы. Он также заявил, что не согласен с действиями Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия России на Украине. По его мнению, если бы желание Москвы захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Вчера, 03:56
 
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