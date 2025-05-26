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В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 26.05.2025 (обновлено: 13:15 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019092327.html
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины - РИА Новости, 26.05.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины
Кремль связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой, которая... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:12:00+03:00
2025-05-26T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кремль связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщало министерство обороны РФ."Конечно, одновременно с этим (переговорный процесс - ред.) - это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно, и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа относительно ударов ВС РФ по объектам на территории Украины.Он также отметил, что Путин принимает "те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019037401.html
https://ria.ru/20250522/tramp-2018331451.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины

Песков связал слова Трампа об ударах по ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кремль связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщало министерство обороны РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"Конечно, одновременно с этим (переговорный процесс - ред.) - это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно, и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа относительно ударов ВС РФ по объектам на территории Украины.
Он также отметил, что Путин принимает "те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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