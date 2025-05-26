В Кремле прокомментировали слова Трампа об ударах по ВПК Украины
Песков связал слова Трампа об ударах по ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Кремль связал высказывания президента США Дональда Трампа, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, сообщало министерство обороны РФ.
"Конечно, одновременно с этим (переговорный процесс - ред.) - это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно, и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа относительно ударов ВС РФ по объектам на территории Украины.
Он также отметил, что Путин принимает "те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.