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Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России - РИА Новости, 26.05.2025
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Россия продолжит добиваться целей СВО, несмотря на критические заявления со стороны президента США Дональда Трампа, — такое мнение высказал американский... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:02:00+03:00
2025-05-26T06:02:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россия продолжит добиваться целей СВО, несмотря на критические заявления со стороны президента США Дональда Трампа, — такое мнение высказал американский аналитик Уилл Шрайвер в соцсети Х."Русским наплевать, чем сейчас недовольна разваливающаяся империя. Они будут продолжать делать то, что им, черт возьми, угодно, а американцы, черт возьми, будут с этим мириться по той простой причине, что они все равно ничего не могут с этим поделать", — написал он, комментируя слова Трампа о том, что тот якобы недоволен происходящим на Украине.Американский президент заявил в соцсети Truth Social, что считает беспричинными действия России на Украине. По его мнению, если бы Москва хотела захватить всю постсоветскую республику, "это бы привело к падению России".По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250526/zelenskiy-2019035024.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трампа жестко поставили на место после выпада в адрес России
Шрайвер: критика со стороны Трампа не остановит ВС России на Украине