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Трамп резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:47 26.05.2025 (обновлено: 09:55 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html
Трамп резко высказался о Зеленском
Трамп резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп резко высказался о Зеленском
Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:47:00+03:00
2025-05-26T09:55:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
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специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать (говорить так. — Прим. ред.)", — отметил глава Белого дома.По мнению политика, Зеленский подобным поведением "не оказывает своей стране услугу".Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".Переговоры Путина и ТрампаПрезиденты России и США провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе ситуации на Украине, он длился более двух часов.По его итогам российский лидер отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс добиться урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018780495.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019027823.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

Трамп резко высказался о Зеленском

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать (говорить так. — Прим. ред.)", — отметил глава Белого дома.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Киеве обратили внимание на одну деталь в отношении Трампа к Зеленскому
23 мая, 21:30
По мнению политика, Зеленский подобным поведением "не оказывает своей стране услугу".
Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Сиди тихо": в Киеве забили тревогу из-за мастерского хода Путина
Вчера, 01:13

Переговоры Путина и Трампа

Президенты России и США провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе ситуации на Украине, он длился более двух часов.
По его итогам российский лидер отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс добиться урегулирования конфликта.
Закулисье телефонного разговора президентов России и США - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Появилось видео телефонного разговора Путина и Трампа
25 мая, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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