https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html

Трамп резко высказался о Зеленском

Трамп резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп резко высказался о Зеленском

Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:47:00+03:00

2025-05-26T04:47:00+03:00

2025-05-26T09:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать (говорить так. — Прим. ред.)", — отметил глава Белого дома.По мнению политика, Зеленский подобным поведением "не оказывает своей стране услугу".Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".Переговоры Путина и ТрампаПрезиденты России и США провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе ситуации на Украине, он длился более двух часов.По его итогам российский лидер отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс добиться урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018780495.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019027823.html

https://ria.ru/20250525/putin-2018980822.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025