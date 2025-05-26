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Трамп резко высказался о Зеленском
Трамп резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп резко высказался о Зеленском
Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:47:00+03:00
2025-05-26T04:47:00+03:00
2025-05-26T09:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать (говорить так. — Прим. ред.)", — отметил глава Белого дома.По мнению политика, Зеленский подобным поведением "не оказывает своей стране услугу".Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".Переговоры Путина и ТрампаПрезиденты России и США провели 19 мая телефонный разговор, посвященный в том числе ситуации на Украине, он длился более двух часов.По его итогам российский лидер отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс добиться урегулирования конфликта.
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025