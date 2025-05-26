https://ria.ru/20250526/tramp-2019032274.html

СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев - РИА Новости, 26.05.2025

СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев

Влиятельное американское издание Hill представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:13:00+03:00

2025-05-26T04:13:00+03:00

2025-05-26T06:08:00+03:00

в мире

дональд трамп

дональд трамп-младший

марко рубио

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974564865_191:96:3072:1717_1920x0_80_0_0_6e8525941b284a2b21d24864095fb80c.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Влиятельное американское издание Hill представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына. "Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома", – говорится в материале.Неплохие шансы, по мнению издания, имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, лишь сказал: "Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень". Среди других кандидатов – госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они являются представителями европеоидной расы, нет ни одного темнокожего кандидата. Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010138394.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, марко рубио, nbc