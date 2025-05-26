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СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев
СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев - РИА Новости, 26.05.2025
СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев
Влиятельное американское издание Hill представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:13:00+03:00
2025-05-26T04:13:00+03:00
2025-05-26T06:08:00+03:00
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Влиятельное американское издание Hill представило список из семи возможных претендентов на роль преемника Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, включив в этот перечень его старшего сына. "Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе намекнул, что не исключает возможного участия в выборах после ухода отца из Белого дома", – говорится в материале.Неплохие шансы, по мнению издания, имеет и вице-президент Джей Ди Вэнс. В интервью NBC Трамп намекнул, что Вэнс может стать его преемником в 2028 году, но не стал открыто поддерживать его, лишь сказал: "Я думаю, что (Вэнс) фантастический, блестящий парень". Среди других кандидатов – госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора. Все они являются представителями европеоидной расы, нет ни одного темнокожего кандидата. Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
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в мире, дональд трамп, дональд трамп-младший, марко рубио, nbc
В мире, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Марко Рубио, NBC
СМИ: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев
Hill: Трамп-младший может стать кандидатом в президенты от республиканцев