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Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией - РИА Новости, 26.05.2025
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03:56 26.05.2025 (обновлено: 14:57 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019031850.html
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:56:00+03:00
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владимир зеленский
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом.Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, Зеленский "не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает"."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать", - указал Трамп.Трамп заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
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дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, сша, в мире
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, В мире
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией

Трамп: Зеленский своими заявлениями постоянно создает проблемы Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом.
Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, Зеленский "не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает".
"Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать", - указал Трамп.
Трамп заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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