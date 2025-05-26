https://ria.ru/20250526/tramp-2019031850.html
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:56:00+03:00
2025-05-26T03:56:00+03:00
2025-05-26T14:57:00+03:00
дональд трамп
владимир зеленский
россия
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_ac54a89613cf07358ad10ee643fd7fce.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом.Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, Зеленский "не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает"."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать", - указал Трамп.Трамп заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd2075abed22fce445f8c4dfc2f60558.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, сша, в мире
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, В мире
Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией
Трамп: Зеленский своими заявлениями постоянно создает проблемы Украине