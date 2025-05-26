https://ria.ru/20250526/tramp-2019031850.html

Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией

Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп раскритиковал Зеленского и выразил недовольство Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:56:00+03:00

2025-05-26T03:56:00+03:00

2025-05-26T14:57:00+03:00

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все слова Владимира Зеленского приводят к проблемам, ему следует прекратить разговаривать таким образом.Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, Зеленский "не оказывает своей стране услугу, разговаривая тем образом, которым он это делает"."Исходящее из его рта приводит к проблемам. Мне это не нравится, ему лучше перестать", - указал Трамп.Трамп заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".

https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html

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дональд трамп, владимир зеленский, россия, украина, сша, в мире