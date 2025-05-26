https://ria.ru/20250526/tramp-2019029798.html

"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии

"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии - РИА Новости, 26.05.2025

"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии

Президент США Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях, пишет немецкая газета Zeit. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T02:36:00+03:00

2025-05-26T02:36:00+03:00

2025-05-26T02:37:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018894009_0:36:3073:1764_1920x0_80_0_0_009c7c11b397843104b3828206bf47e9.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях, пишет немецкая газета Zeit."Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина", — говорится в материале.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Путин сообщал, что разговор продолжался более двух часов, был очень содержательным и весьма откровенным.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994019.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский