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"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии
"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии - РИА Новости, 26.05.2025
"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии
Президент США Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях, пишет немецкая газета Zeit. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:36:00+03:00
2025-05-26T02:36:00+03:00
2025-05-26T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нацелен на завершение украинского конфликта даже на крайне невыгодных для Киева условиях, пишет немецкая газета Zeit."Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал Владимира Путина", — говорится в материале.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Путин сообщал, что разговор продолжался более двух часов, был очень содержательным и весьма откровенным.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250525/tramp-2018926309.html
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"Унизил": поступок Трампа из-за Украины вызвал шок в Германии
Zeit: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева