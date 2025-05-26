https://ria.ru/20250526/tramp-2019029168.html
Трамп допустил введение новых санкций против России
Трамп допустил введение новых санкций против России - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп допустил введение новых санкций против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:14:00+03:00
2025-05-26T02:14:00+03:00
2025-05-26T13:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. Общаясь с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент заверил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. По его словам, он не согласен с действиями Владимира Путина. "Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин. <...> Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", — сказал глава Белого дома. Он добавил, что давно знаком и всегда ладил с российским лидером.По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250525/kellog-2019019492.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Трамп допустил введение новых санкций против России
Трамп: США могут ввести санкции против России из-за ее действий на Украине
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине.
Общаясь с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси
на пути в Вашингтон президент заверил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России
. По его словам, он не согласен с действиями Владимира Путина
.
"Я не счастлив в связи с тем, что делает Путин. <...> Мне это совсем не нравится, мы в процессе переговоров", — сказал глава Белого дома.
Он добавил, что давно знаком и всегда ладил с российским лидером.
По информации Минобороны, в ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники. Все цели поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.