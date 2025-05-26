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Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 26.05.2025
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01:26 26.05.2025 (обновлено: 02:24 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019028298.html
Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе за последние два дня. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:26:00+03:00
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в мире
иран
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе за последние два дня.Общение Трампа с журналистами в аэропорту города Морристаун штата Нью-Джерси транслировали американские телеканалы."Мы достигли серьезного прогресса", - сказал Трамп о проходивших в субботу и воскресенье переговорах.По его словам, вскоре ожидаются позитивные новости."У меня есть чувство, что я сообщу вам что-то хорошее", - заявил Трамп.Он добавил, что верит в успех переговоров, которые идут хорошо."Я бы не хотел ситуации, когда бомбы падают и много людей погибает", - сказал президент США.
https://ria.ru/20250524/iran-2018796419.html
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в мире, иран, дональд трамп, сша, нью-джерси
В мире, Иран, Дональд Трамп, США, Нью-Джерси
Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе

Трамп: с Ираном прошли очень хорошие переговоры в последние два дня

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе за последние два дня.
Общение Трампа с журналистами в аэропорту города Морристаун штата Нью-Джерси транслировали американские телеканалы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
СМИ: США и Иран обсудят ядерную программу после 5-го раунда переговоров
24 мая, 01:55
"Мы достигли серьезного прогресса", - сказал Трамп о проходивших в субботу и воскресенье переговорах.
По его словам, вскоре ожидаются позитивные новости.
"У меня есть чувство, что я сообщу вам что-то хорошее", - заявил Трамп.
Он добавил, что верит в успех переговоров, которые идут хорошо.
"Я бы не хотел ситуации, когда бомбы падают и много людей погибает", - сказал президент США.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Иран предложил США механизмы для устранения препятствий на переговорах
23 мая, 18:56
 
В миреИранДональд ТрампСШАНью-Джерси
 
 
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