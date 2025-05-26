https://ria.ru/20250526/tramp-2019028298.html

Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе

Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп заявил, что верит в успех переговоров с Ираном по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе за последние два дня. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:26:00+03:00

2025-05-26T01:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в переговорах с Ираном по ядерной программе за последние два дня.Общение Трампа с журналистами в аэропорту города Морристаун штата Нью-Джерси транслировали американские телеканалы."Мы достигли серьезного прогресса", - сказал Трамп о проходивших в субботу и воскресенье переговорах.По его словам, вскоре ожидаются позитивные новости."У меня есть чувство, что я сообщу вам что-то хорошее", - заявил Трамп.Он добавил, что верит в успех переговоров, которые идут хорошо."Я бы не хотел ситуации, когда бомбы падают и много людей погибает", - сказал президент США.

https://ria.ru/20250524/iran-2018796419.html

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в мире, иран, дональд трамп, сша, нью-джерси