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Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа - РИА Новости, 26.05.2025
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00:28 26.05.2025 (обновлено: 00:42 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tramp-2019025677.html
Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа
Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа - РИА Новости, 26.05.2025
Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа
президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланника Стива Уиткоффа во время игры в гольф укусил лебедь, об этом американский лидер написал в своей... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:28:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
стив уиткофф
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланника Стива Уиткоффа во время игры в гольф укусил лебедь, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social."Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере", — написал Трамп.На прикрепленному к посту фото запечатлен Уиткофф, пытающийся защититься от белого лебедя. Причину агрессивного поведения птицы Трамп не раскрыл.
https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html
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в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа

Трамп: Стива Уиткоффа укусил лебедь во время игры в гольф

Нападение лебедя на Стива Уиткоффа
Нападение лебедя на Стива Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Нападение лебедя на Стива Уиткоффа
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланника Стива Уиткоффа во время игры в гольф укусил лебедь, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
"Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере", — написал Трамп.
На прикрепленному к посту фото запечатлен Уиткофф, пытающийся защититься от белого лебедя. Причину агрессивного поведения птицы Трамп не раскрыл.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Уиткофф прокомментировал слухи о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
12 мая, 10:52
 
В миреСШАДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
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