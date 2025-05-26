https://ria.ru/20250526/tramp-2019025677.html

Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа

Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп сообщил о нападении на Уиткоффа

президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланника Стива Уиткоффа во время игры в гольф укусил лебедь, об этом американский лидер написал в своей... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:28:00+03:00

2025-05-26T00:28:00+03:00

2025-05-26T00:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

стив уиткофф

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланника Стива Уиткоффа во время игры в гольф укусил лебедь, об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social."Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта. Моего друга укусили в Бедминстере", — написал Трамп.На прикрепленному к посту фото запечатлен Уиткофф, пытающийся защититься от белого лебедя. Причину агрессивного поведения птицы Трамп не раскрыл.

https://ria.ru/20250512/uitkoff--2016441251.html

сша

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф