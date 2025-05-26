https://ria.ru/20250526/tochka-2019184032.html
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"
Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:44:00+03:00
2025-05-26T18:44:00+03:00
2025-05-26T18:53:00+03:00
россия
mcdonald's corporation
владимир путин
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019176907_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_43e173ecd204ac3dcbb301bd9a868bb6.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию."Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/lazeyki-2019177834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019176907_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_7887907c00ca97edda9b7f431d5608b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, владимир путин, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Россия, McDonald's Corporation, Владимир Путин, Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"
Путин пообещал помощь компании "Вкусно и точка" в случае возвращения McDonald’s