https://ria.ru/20250526/tochka-2019184032.html

Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"

Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025

Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"

Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:44:00+03:00

2025-05-26T18:44:00+03:00

2025-05-26T18:53:00+03:00

россия

mcdonald's corporation

владимир путин

экономика

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию."Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250526/lazeyki-2019177834.html

россия

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2025

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россия, mcdonald's corporation, владимир путин, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)