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Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025
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18:44 26.05.2025 (обновлено: 18:53 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tochka-2019184032.html
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка" - РИА Новости, 26.05.2025
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"
Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:44:00+03:00
2025-05-26T18:53:00+03:00
россия
mcdonald's corporation
владимир путин
экономика
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию."Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
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россия, mcdonald's corporation, владимир путин, экономика, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Россия, McDonald's Corporation, Владимир Путин, Экономика, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Путин пообещал помочь руководству "Вкусно и точка"

Путин пообещал помощь компании "Вкусно и точка" в случае возвращения McDonald’s

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал руководству "Вкусно и точка" помощь властей при урегулировании вопросов возможного возвращения McDonald's в Россию.
"Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Вчера, 18:21
 
РоссияMcDonald's CorporationВладимир ПутинЭкономика"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
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