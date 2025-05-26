https://ria.ru/20250526/tehnik-2019063076.html

На бывшую жену Паши Техника завели дело о клевете

На бывшую жену Паши Техника завели дело о клевете - РИА Новости, 26.05.2025

На бывшую жену Паши Техника завели дело о клевете

На бывшую жену рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Еву Карицкую (Карину Мельничук) завели уголовное дело о клевете, сообщается в Telegram-канале "Проект... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:03:00+03:00

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шоубиз

пхукет (остров)

павел ивлев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. На бывшую жену рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Еву Карицкую (Карину Мельничук) завели уголовное дело о клевете, сообщается в Telegram-канале "Проект Выжившие". В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался. "Против Евы Карицкой возбуждено уголовное дело по статье 128 (клевета). Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию, которая в итоге привела к смерти", - говорится в сообщении. Как уточняется, в настоящий момент к делу привлечены юристы. Ранее Карицкая сообщала в своем Telegram-канале, что находится на таиландском Пхукете вместе с сыном. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), павел ивлев