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Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу - РИА Новости, 26.05.2025
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18:48 26.05.2025 (обновлено: 20:10 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/taliban-2019184491.html
Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу
Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу - РИА Новости, 26.05.2025
Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу
Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России вступило в силу, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:48:00+03:00
2025-05-26T20:10:00+03:00
талибан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
игорь краснов
афганистан
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России вступило в силу, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими."Запрет деятельности приостановлен", — говорится в записи.Отмечается, что решение вступило в силу 20 мая.Верховный суд 17 апреля удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Талибана".Как поясняли в Генеральной прокуратуре, правовым основанием для этого стали изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму" в декабре прошлого года. Они позволяют приостановить запрет организации, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html
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талибан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь краснов, афганистан, генеральная прокуратура рф, общество
Талибан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Игорь Краснов, Афганистан, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу

Решение Верховного суда о приостановке запрета "Талибана" в РФ вступило в силу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредставители движения "Талибан"
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России вступило в силу, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими.
"Запрет деятельности приостановлен", — говорится в записи.
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17 апреля, 17:49
Отмечается, что решение вступило в силу 20 мая.
Верховный суд 17 апреля удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Талибана".
Как поясняли в Генеральной прокуратуре, правовым основанием для этого стали изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму" в декабре прошлого года. Они позволяют приостановить запрет организации, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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ТалибанРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Игорь КрасновАфганистанГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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