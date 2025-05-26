https://ria.ru/20250526/taliban-2019184491.html

Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу

Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу - РИА Новости, 26.05.2025

Решение суда о приостановке запрета "Талибана" в России вступило в силу

Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России вступило в силу, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:48:00+03:00

2025-05-26T18:48:00+03:00

2025-05-26T20:10:00+03:00

талибан

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

игорь краснов

афганистан

генеральная прокуратура рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011836311_0:27:2477:1420_1920x0_80_0_0_3d796ba573c459c09a669200a15d1ded.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения "Талибан" в России вступило в силу, следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими."Запрет деятельности приостановлен", — говорится в записи.Отмечается, что решение вступило в силу 20 мая.Верховный суд 17 апреля удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и приостановил запрет деятельности "Талибана".Как поясняли в Генеральной прокуратуре, правовым основанием для этого стали изменения, внесенные в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму" в декабре прошлого года. Они позволяют приостановить запрет организации, если она прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.

https://ria.ru/20250417/taliban-2011885069.html

https://ria.ru/20250521/rubio-2018320572.html

россия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

талибан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), игорь краснов, афганистан, генеральная прокуратура рф, общество