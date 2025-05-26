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Источник: обвиняемый в убийстве в Челябинске работал в "Яндекс Такси"
Источник: обвиняемый в убийстве в Челябинске работал в "Яндекс Такси" - РИА Новости, 26.05.2025
Источник: обвиняемый в убийстве в Челябинске работал в "Яндекс Такси"
Водитель такси в Челябинске, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки, работал в "Яндекс такси", это была его не основная работа, сообщил РИА РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:56:00+03:00
2025-05-26T10:56:00+03:00
2025-05-26T10:56:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Водитель такси в Челябинске, обвиняемый в убийстве в ходе конфликта 24-летней пассажирки, работал в "Яндекс такси", это была его не основная работа, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало региональное СУСК, 22 мая в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже 24-летней дочери. Установлено, что ночью 22 мая обвиняемый, работая в службе такси, выполнял заказ - в ходе поездки между ним и девушкой произошел конфликт, в результате мужчина вблизи остановки общественного транспорта "ЗАО Пластик" в Курчатовском районе Челябинска задушил пассажирку. После этого он вывез тело в лесную местность и закопал. В отношении 36-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "Речь идет о "Яндекс такси". Обвиняемый там работал не на постоянной основе, в качестве подработки", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону РИА Новости пояснили, что обвиняемому в понедельник будет избрана мера пресечения.
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челябинск, россия, курчатовский район, яндекс.такси, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Челябинск, Россия, Курчатовский район, Яндекс.Такси, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник: обвиняемый в убийстве в Челябинске работал в "Яндекс Такси"
Обвиняемый в убийстве девушки в Челябинске был водителем "Яндекс Такси"