https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html

Путин отметил важность экономического суверенитета для России

Путин отметил важность экономического суверенитета для России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин отметил важность экономического суверенитета для России

Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:45:00+03:00

2025-05-26T16:45:00+03:00

2025-05-26T17:05:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей в развитие экономики России уже в 21 веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

https://ria.ru/20250525/torgovlya-2018935358.html

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Путин о важности экономического суверенитета для России Без экономического суверенитета в России невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил Путин на встрече с бизнесом. 2025-05-26T16:45 true PT0M39S

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россия, экономика, владимир путин