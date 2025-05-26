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Путин отметил важность экономического суверенитета для России - РИА Новости, 26.05.2025
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16:45 26.05.2025 (обновлено: 17:05 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html
Путин отметил важность экономического суверенитета для России
Путин отметил важность экономического суверенитета для России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин отметил важность экономического суверенитета для России
Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:45:00+03:00
2025-05-26T17:05:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей в развитие экономики России уже в 21 веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250525/torgovlya-2018935358.html
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Путин о важности экономического суверенитета для России
Без экономического суверенитета в России невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил Путин на встрече с бизнесом.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил важность экономического суверенитета для России

Путин: без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой суверенитет страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внёс бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей в развитие экономики России уже в 21 веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового. А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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