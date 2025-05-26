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Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе - РИА Новости, 26.05.2025
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14:28 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/sud-2019106919.html
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе - РИА Новости, 26.05.2025
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:28:00+03:00
2025-05-26T14:28:00+03:00
происшествия
челябинск
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции. По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. "Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", – говорится в сообщении. Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
https://ria.ru/20250507/ekaterinburg-2015481095.html
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происшествия, челябинск, екатеринбург
Происшествия, Челябинск, Екатеринбург
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе

Суд оставил в силе приговор Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z

© Главное управление МВД России по Свердловской областиАлександр Неустроев
Александр Неустроев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Главное управление МВД России по Свердловской области
Александр Неустроев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.
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"Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", – говорится в сообщении.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
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