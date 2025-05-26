https://ria.ru/20250526/sud-2019106919.html
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе - РИА Новости, 26.05.2025
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:28:00+03:00
2025-05-26T14:28:00+03:00
2025-05-26T14:28:00+03:00
происшествия
челябинск
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889351874_12:0:1162:647_1920x0_80_0_0_7964c9ac69789e2d01ab70458ee52266.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции. По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. "Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", – говорится в сообщении. Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
https://ria.ru/20250507/ekaterinburg-2015481095.html
https://ria.ru/20250226/krym-2001800428.html
челябинск
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889351874_156:0:1019:647_1920x0_80_0_0_4511597569b091a7ac516863780f6932.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, екатеринбург
Происшествия, Челябинск, Екатеринбург
Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе
Суд оставил в силе приговор Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с буквой Z
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.
"Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", – говорится в сообщении.
Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга
прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске
добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.