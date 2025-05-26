https://ria.ru/20250526/sud-2019106919.html

Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе

Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе - РИА Новости, 26.05.2025

Приговор уральцу, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z, оставили в силе

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:28:00+03:00

2025-05-26T14:28:00+03:00

2025-05-26T14:28:00+03:00

происшествия

челябинск

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889351874_12:0:1162:647_1920x0_80_0_0_7964c9ac69789e2d01ab70458ee52266.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил в силе приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, получившему три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z, сообщает пресс-служба инстанции. По данным суда, осужденный и его адвокат в своих кассационных жалобах просили приговор и апелляционное постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение, полагали, отмечает пресс-служба, что судебные решения вынесены с нарушениями. Прокурор же просил и приговор, и апелляционное постановление оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения. "Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, не нашел оснований для отмены или изменения принятых судебных решений", – говорится в сообщении. Дело Неустроева получило общественный резонанс в апреле 2023 года. Тогда 57-летний екатеринбуржец схватил за руку, угрожал и обругал матом 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции – Z. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. В июне 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели. В июне 2024 года Октябрьский суд уральской столицы приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

https://ria.ru/20250507/ekaterinburg-2015481095.html

https://ria.ru/20250226/krym-2001800428.html

челябинск

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, екатеринбург