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Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили - РИА Новости, 26.05.2025
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14:23 26.05.2025 (обновлено: 14:29 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/sud-2019106195.html
Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили
Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили - РИА Новости, 26.05.2025
Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили
Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 26.05.2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, вечером 11 сентября 2022 года во время посещения квеста подростками на юго-востоке Москвы произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором небольшого газового баллона, в результате термические ожоги получили пятеро несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин... Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому", - говорится в сообщении.Они признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Подчеркивается, что уголовное дело против третьего организатора квеста выделено в отдельное производство, в настоящее время принимаются меры к его установлению и задержанию.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, россия, общество
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Россия, Общество
Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили

Двоих организаторов квеста в Москве, на котором пострадали 5 подростков, осудили

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.
По данным следствия, вечером 11 сентября 2022 года во время посещения квеста подростками на юго-востоке Москвы произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором небольшого газового баллона, в результате термические ожоги получили пятеро несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин... Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому", - говорится в сообщении.
Они признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Подчеркивается, что уголовное дело против третьего организатора квеста выделено в отдельное производство, в настоящее время принимаются меры к его установлению и задержанию.
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