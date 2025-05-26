https://ria.ru/20250526/sud-2019106195.html

Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили

Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили - РИА Новости, 26.05.2025

Организаторов квеста в Москве, на котором пострадали подростки, осудили

Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:23:00+03:00

2025-05-26T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Двое организаторов квеста в Москве, на котором в 2022 году пострадали пятеро подростков, получили условные сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК России.По данным следствия, вечером 11 сентября 2022 года во время посещения квеста подростками на юго-востоке Москвы произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором небольшого газового баллона, в результате термические ожоги получили пятеро несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух мужчин... Приговором суда им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно каждому", - говорится в сообщении.Они признаны виновными по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору.Подчеркивается, что уголовное дело против третьего организатора квеста выделено в отдельное производство, в настоящее время принимаются меры к его установлению и задержанию.

https://ria.ru/20241120/ufa-1984761277.html

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