https://ria.ru/20250526/sud-2019057523.html

В Красноярском крае арестовали блогера, устроившего погром на ГРЭС

В Красноярском крае арестовали блогера, устроившего погром на ГРЭС - РИА Новости, 26.05.2025

В Красноярском крае арестовали блогера, устроившего погром на ГРЭС

Суд в Красноярском крае арестовал на два месяца блогера, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:30:00+03:00

2025-05-26T10:30:00+03:00

2025-05-26T10:30:00+03:00

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КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Суд в Красноярском крае арестовал на два месяца блогера, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "Ачинский городской суд Красноярского края арестовал его на 2 месяца, процесс проходил в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения блогеру Авету Агабекяну. На прошлой неделе в соцсетях начали расходиться кадры, снятые от первого лица, на которых агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. На видео мужчина говорит, что его зовут Авет, а также что он "племянник дяди Вовы и Рамзана Кадырова". Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости личность мужчины. В краевом главке МВД сообщали, что в полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку. Его задержали, доставили в отдел полиции, а после отправили в специализированное медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В пресс-службе регионального СК уточняли РИА Новости, что мужчина был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске.

https://ria.ru/20250515/gasanov-2017017672.html

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происшествия, здоровье - общество, ачинск, рамзан кадыров, красноярский край, россия