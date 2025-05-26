В Красноярском крае арестовали блогера, устроившего погром на ГРЭС
Суд арестовал Агабекяна, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС
© Фото : соцсети блогераБлогер Авет Агабекян
© Фото : соцсети блогера
Блогер Авет Агабекян. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 мая – РИА Новости. Суд в Красноярском крае арестовал на два месяца блогера, который устроил погром на проходной Березовской ГРЭС в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"Ачинский городской суд Красноярского края арестовал его на 2 месяца, процесс проходил в психоневрологическом диспансере", - сказал собеседник, отвечая на вопрос об избрании меры пресечения блогеру Авету Агабекяну.
На прошлой неделе в соцсетях начали расходиться кадры, снятые от первого лица, на которых агрессивный мужчина крушит проходную, угрожает охранникам и требует позвать руководство. На видео мужчина говорит, что его зовут Авет, а также что он "племянник дяди Вовы и Рамзана Кадырова". Пользователи соцсетей узнали в нем блогера Авета Агабекяна. В правоохранительных органах подтвердили РИА Новости личность мужчины.
В краевом главке МВД сообщали, что в полицию поступило сообщение от сотрудников Березовской ГРЭС о неадекватном поведении 33-летнего мужчины, а также заявление от сотрудницы подрядной организации о том, что этот же мужчина сломал ей руку. Его задержали, доставили в отдел полиции, а после отправили в специализированное медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
В пресс-службе регионального СК уточняли РИА Новости, что мужчина был принудительно помещен в психоневрологический диспансер в Ачинске.