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Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом - РИА Новости, 26.05.2025
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08:25 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/sud-2019044005.html
Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом
Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом - РИА Новости, 26.05.2025
Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом
Жителя Читы, скрывшегося от суда и объявленного в международный розыск, осудили за аферу с жилым домом в Борзе, сообщила прокуратура Забайкальского края. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:25:00+03:00
2025-05-26T08:25:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Жителя Читы, скрывшегося от суда и объявленного в международный розыск, осудили за аферу с жилым домом в Борзе, сообщила прокуратура Забайкальского края. По данным надзорного ведомства, 74-летний житель Читы Альберт Мурадян признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "Установлено, что Мурадян в период с августа 2006 года по октябрь 2015 года организовал самовольную и бесконтрольную со стороны уполномоченных органов достройку жилого дома, расположенного в городе Борзя Забайкальского края по улице Савватеевская, и пристроенного к нему нежилого здания. Работы производились без подготовки надлежащей проектной документации, получения разрешения на строительство (реконструкцию), уведомления органов государственного строительного надзора и получения заключения о соответствии требованиям проектной документации", - говорится в сообщении. Также Мурадян провел незаконную перепланировку с пробитием и расширением проемов в несущих стенах и увеличением количества квартир со 107 до 162. Позднее жилые помещения в доме проданы в собственность администрации городского поселения "Борзинское" и Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, а детский сад - администрации муниципального района "Борзинский район". Общая сумма сделок превысила 230 миллионов рублей. Отмечается, что в 2019 году из-за дефектов в результате незаконной перепланировки дом признали аварийным. "Незадолго до завершения судебного рассмотрения дела он в нарушение избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся. Несмотря на это, суд по инициативе прокуратуры продолжил рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Мурадян объявлен в межгосударственный розыск", - подчеркнули в прокуратуре. В понедельник Борзинский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Также суд взыскал с подсудимого все полученные по сделкам суммы, для чего сохранил арест на имущество, оформленное на его родственников, стоимостью более 130 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html
https://ria.ru/20250415/moshennichestvo-2011365544.html
https://ria.ru/20250322/afera-2006621115.html
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забайкальский край, борзя, чита, общество
Забайкальский край, Борзя, Чита, Общество
Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом

Жителя Читы, скрывшегося от суда, заочно осудили за аферу с жилым домом в Борзе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Жителя Читы, скрывшегося от суда и объявленного в международный розыск, осудили за аферу с жилым домом в Борзе, сообщила прокуратура Забайкальского края.
По данным надзорного ведомства, 74-летний житель Читы Альберт Мурадян признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
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"Установлено, что Мурадян в период с августа 2006 года по октябрь 2015 года организовал самовольную и бесконтрольную со стороны уполномоченных органов достройку жилого дома, расположенного в городе Борзя Забайкальского края по улице Савватеевская, и пристроенного к нему нежилого здания. Работы производились без подготовки надлежащей проектной документации, получения разрешения на строительство (реконструкцию), уведомления органов государственного строительного надзора и получения заключения о соответствии требованиям проектной документации", - говорится в сообщении.
Также Мурадян провел незаконную перепланировку с пробитием и расширением проемов в несущих стенах и увеличением количества квартир со 107 до 162. Позднее жилые помещения в доме проданы в собственность администрации городского поселения "Борзинское" и Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, а детский сад - администрации муниципального района "Борзинский район". Общая сумма сделок превысила 230 миллионов рублей. Отмечается, что в 2019 году из-за дефектов в результате незаконной перепланировки дом признали аварийным.
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"Незадолго до завершения судебного рассмотрения дела он в нарушение избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, скрылся. Несмотря на это, суд по инициативе прокуратуры продолжил рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Мурадян объявлен в межгосударственный розыск", - подчеркнули в прокуратуре.
В понедельник Борзинский городской суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Также суд взыскал с подсудимого все полученные по сделкам суммы, для чего сохранил арест на имущество, оформленное на его родственников, стоимостью более 130 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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