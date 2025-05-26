https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html

Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока

Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025

Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока

Ленинский районный суд арестовал активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T04:38:00+03:00

2025-05-26T04:38:00+03:00

2025-05-26T09:21:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщила РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.Согласно материалам суда, заместитель генпрокурора подал иск на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, другие физических лица, а также несколько компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", которую учредил экс-мэр. В числе третьих лиц — Росимущество."По результатам рассмотрения поданного иска заместитель генерального прокурора Российской Федерации просит суд обратить в доход Российской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам. Судом при принятии иска приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество", — сказала Оленева. Как выяснило РИА Новости, учредитель в большинстве компаний, фигурирующих в иске, — его мать Раиса Николаева.Предварительное судебное заседание назначили на 25 июня. Фонд бывшего мэра Владивостока на фоне подачи иска Генпрокуратуры заявил, что коррупционных схем с участием бывшего мэра не было.Владимир Николаев возглавлял администрацию столицы Приморья в 2004-2008 годах. В 2007-м его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия.Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление о замене условной меры наказания на реальный срок, поскольку Николаев не явился на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В суд поступало заявление фигуранта о том, что он проходит лечение в Таиланде, но его не приняли. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.

https://ria.ru/20250526/isk-2019032987.html

https://ria.ru/20250424/aktivy--2013109360.html

https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html

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происшествия, владивосток, россия, генеральная прокуратура рф, таиланд