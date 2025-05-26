Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 26.05.2025 (обновлено: 09:21 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/sud-2019033132.html
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока - РИА Новости, 26.05.2025
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока
Ленинский районный суд арестовал активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:38:00+03:00
2025-05-26T09:21:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
генеральная прокуратура рф
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019049569_0:222:2048:1374_1920x0_80_0_0_6f9f56c5833709158d296262fce1f66d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщила РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.Согласно материалам суда, заместитель генпрокурора подал иск на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, другие физических лица, а также несколько компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", которую учредил экс-мэр. В числе третьих лиц — Росимущество."По результатам рассмотрения поданного иска заместитель генерального прокурора Российской Федерации просит суд обратить в доход Российской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам. Судом при принятии иска приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество", — сказала Оленева. Как выяснило РИА Новости, учредитель в большинстве компаний, фигурирующих в иске, — его мать Раиса Николаева.Предварительное судебное заседание назначили на 25 июня. Фонд бывшего мэра Владивостока на фоне подачи иска Генпрокуратуры заявил, что коррупционных схем с участием бывшего мэра не было.Владимир Николаев возглавлял администрацию столицы Приморья в 2004-2008 годах. В 2007-м его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия.Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление о замене условной меры наказания на реальный срок, поскольку Николаев не явился на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В суд поступало заявление фигуранта о том, что он проходит лечение в Таиланде, но его не приняли. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
https://ria.ru/20250526/isk-2019032987.html
https://ria.ru/20250424/aktivy--2013109360.html
https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html
владивосток
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019049569_0:30:2048:1566_1920x0_80_0_0_f789638479cdf13157604228c04334d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, генеральная прокуратура рф, таиланд
Происшествия, Владивосток, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Таиланд
Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока

Суд арестовал активы экс-мэра Владивостока Николаева

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВладимир Николаев
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Владимир Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, сообщила РИА Новости глава объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
Согласно материалам суда, заместитель генпрокурора подал иск на основании закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". В числе ответчиков значатся Николаев, его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, другие физических лица, а также несколько компаний во Владивостоке, в том числе ООО "Атлантикс", которую учредил экс-мэр. В числе третьих лиц — Росимущество.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Названа причина иска Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока
Вчера, 04:37
"По результатам рассмотрения поданного иска заместитель генерального прокурора Российской Федерации просит суд обратить в доход Российской Федерации недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам. Судом при принятии иска приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество", — сказала Оленева.
Как выяснило РИА Новости, учредитель в большинстве компаний, фигурирующих в иске, — его мать Раиса Николаева.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора
24 апреля, 09:37
Предварительное судебное заседание назначили на 25 июня. Фонд бывшего мэра Владивостока на фоне подачи иска Генпрокуратуры заявил, что коррупционных схем с участием бывшего мэра не было.
Владимир Николаев возглавлял администрацию столицы Приморья в 2004-2008 годах. В 2007-м его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия.
Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление о замене условной меры наказания на реальный срок, поскольку Николаев не явился на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В суд поступало заявление фигуранта о том, что он проходит лечение в Таиланде, но его не приняли. Спустя десять лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"
17 марта, 14:29
 
ПроисшествияВладивостокРоссияГенеральная прокуратура РФТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала