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В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 26.05.2025
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам
Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:01:00+03:00
2025-05-26T14:01:00+03:00
2025-05-26T14:01:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. По его словам, в дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь из пневматического оружия. "Сотрудники полиции в ходе проверки установили: на территории земельного участка гражданина 1956 года рождения три несовершеннолетие (девочки - ред.) собирали ягоды черешни. Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие — одна из пуль попала в несовершеннолетнюю", - сказал он. Полицейские изъяли оружие, организована проверка.
https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html
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ростов-на-дону, ростовская область, пролетарский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Пролетарский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам
Ростовский пенсионер открыл стрельбу по подросткам, собиравшим у него черешню