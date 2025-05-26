https://ria.ru/20250526/strelba-2019101587.html

В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам

В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 26.05.2025

В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам

Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:01:00+03:00

2025-05-26T14:01:00+03:00

2025-05-26T14:01:00+03:00

ростов-на-дону

ростовская область

пролетарский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. По его словам, в дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь из пневматического оружия. "Сотрудники полиции в ходе проверки установили: на территории земельного участка гражданина 1956 года рождения три несовершеннолетие (девочки - ред.) собирали ягоды черешни. Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие — одна из пуль попала в несовершеннолетнюю", - сказал он. Полицейские изъяли оружие, организована проверка.

https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html

https://ria.ru/20250525/peterburg-2018966572.html

ростов-на-дону

ростовская область

пролетарский район

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ростов-на-дону, ростовская область, пролетарский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия