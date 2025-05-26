Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/strelba-2019101587.html
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам - РИА Новости, 26.05.2025
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам
Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:01:00+03:00
2025-05-26T14:01:00+03:00
ростов-на-дону
ростовская область
пролетарский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. По его словам, в дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь из пневматического оружия. "Сотрудники полиции в ходе проверки установили: на территории земельного участка гражданина 1956 года рождения три несовершеннолетие (девочки - ред.) собирали ягоды черешни. Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие — одна из пуль попала в несовершеннолетнюю", - сказал он. Полицейские изъяли оружие, организована проверка.
https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html
https://ria.ru/20250525/peterburg-2018966572.html
ростов-на-дону
ростовская область
пролетарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, пролетарский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Пролетарский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Ростовской области пенсионер открыл стрельбу по подросткам

Ростовский пенсионер открыл стрельбу по подросткам, собиравшим у него черешню

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Пенсионер открыл стрельбу из пневматического оружия по подросткам, собиравшим черешню у него на участке в Ростове-на-Дону, одна девочка получила ранение, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его словам, в дежурную часть Отдела МВД России по Пролетарскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что мужчина стрелял в ее несовершеннолетнюю дочь из пневматического оружия.
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу
Вчера, 11:12
"Сотрудники полиции в ходе проверки установили: на территории земельного участка гражданина 1956 года рождения три несовершеннолетие (девочки - ред.) собирали ягоды черешни. Мужчина выбежал на улицу, громко закричал, испугав подростков, а затем применил воздушное оружие — одна из пуль попала в несовершеннолетнюю", - сказал он.
Полицейские изъяли оружие, организована проверка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в стрельбе из окна квартиры
25 мая, 13:59
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьПролетарский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала