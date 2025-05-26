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Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу - РИА Новости, 26.05.2025
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11:12 26.05.2025 (обновлено: 11:46 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html
Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу
Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу - РИА Новости, 26.05.2025
Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу
Задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, сообщило... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:12:00+03:00
2025-05-26T11:46:00+03:00
россошь
воронежская область
происшествия
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, сообщило СУСК России по региону."По ходатайству органов следствия заключен под стражу подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц в городе Россоши", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант арестован до 23 июля.Мужчина подозревается в совершении двух преступлений, уточняет СУСК - в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия."Фигурант допрошен по обстоятельствам преступлений, дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", - информирует СУСК.Прокуратура сообщала, что 23 мая около 17.45 неизвестный устроил стрельбу возле железнодорожного вокзала в городе Россошь. Отмечалось, что есть пострадавший. Позже СУСК сообщило, что задержан ранее судимый 38-летний местный житель.В Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк было опубликовано видео, на котором задержанный признавал вину и заявлял, что готов выдать оружие.
https://ria.ru/20250525/peterburg-2018966572.html
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россошь, воронежская область, происшествия, россия, ирина волк
Россошь, Воронежская область, Происшествия, Россия, Ирина Волк
Мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу

СК РФ: мужчину, задержанного после стрельбы в Россоши, заключили под стражу

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в городе Россошь. Кадр записи камеры видеонаблюдения
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в Россоши Воронежской области заключен под стражу по делу о покушении на убийство двух и более лиц, сообщило СУСК России по региону.
"По ходатайству органов следствия заключен под стражу подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц в городе Россоши", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант арестован до 23 июля.
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Мужчина подозревается в совершении двух преступлений, уточняет СУСК - в покушении на убийство двух и более лиц, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.
"Фигурант допрошен по обстоятельствам преступлений, дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления. В ближайшее время следствие планирует предъявление обвинения", - информирует СУСК.
Прокуратура сообщала, что 23 мая около 17.45 неизвестный устроил стрельбу возле железнодорожного вокзала в городе Россошь. Отмечалось, что есть пострадавший. Позже СУСК сообщило, что задержан ранее судимый 38-летний местный житель.
В Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк было опубликовано видео, на котором задержанный признавал вину и заявлял, что готов выдать оружие.
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РоссошьВоронежская областьПроисшествияРоссияИрина Волк
 
 
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